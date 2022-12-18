郭家耀：未來醫保行業前景樂觀　雅各臣科研製藥值得跟進

集團作為香港領先的非專利藥供應商，擁有種類繁多且有針對性的基礎及專科藥物組合，以滿足醫療專業人員及患者的需要。為應對今年第一季第5波疫情，集團加快其症狀緩解藥物的生產及供應，以滿足患者激增需求，集團在公營界別的感冒及流感製劑系列增長48.5%，反映該等藥物的需求殷切。

再者，抗抑鬱藥及痛風製劑治療分部亦分別實現13.6%及13.7%正增長。期內，集團獲多項首次公開招標的項目，包括恩替卡韋片(Enticavir Tablet)、雷米普利片(Ramipril Tablet)、索利那新片(Solifenacin Tablet)及黴酚酸注射劑(Mycophenolate Infusion)。此外，集團在心血管產品類別中的血管緊張素II受體拮抗劑(Angiotensin II receptor antagonists)及降脂產品於私營界別亦分別錄得66.4%及60%強勁增長。

期內，集團推出多項新產品來滿足醫療及患者需求。研發方面，集團秉持審慎嚴謹的研發態度，在研發新產品方面取得穩定進展。截至今年9月底，合共16款產品已完成開發過程，並已提交香港衞生署以待審批。另正研發177項產品，其中59項已獲准註冊，14項已提交註冊，48項已完成開發階段並正進行穩定製備或穩定性研究，另有27項正進行配方研究或預製配方研究工作。

展望未來，本地人口老齡化及慢性病流行等因素，將帶動集團藥品需求上升，加上疫情出現後，人們講求更佳的醫療保健服務，將支持集團業績持續見增長。港府對醫療保健投資增加及非專利藥替代政策，未來醫療保健行業前景樂觀，集團可望受惠，股份值得跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)