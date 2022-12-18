【星期一‧炒啲乜】節日氣氛濃厚　港股買賣兩閒？

美國聯儲局上周宣布加息0.5厘，雖符預期，但聯邦基金利率創2007年以來最高水平，上調到4.25至4.5厘區間，聯儲局主席鮑威爾更「放鷹」指繼續加息做法合適；再者，中美雙方繼續角力，美國商務部日前一口氣將36間以半導體為主的中國公司列入實體清單，影響港股走勢，恒指全周未能上衝兩萬關，並回吐450點或2.26%，其中科指更累挫5%跌輸大市。

展望本周，日本央行議息外，日本、加拿大及法國均會公布11月份消費物價指數(CPI)、歐元區12月消費者信心指數出爐，而美國亦將相繼宣布第三季經常帳、11月耐用品訂單、11月個人消費開支(PCE)物價指數及新屋銷售等重要經濟數據。不過，聖誕節臨近，節日氣氛濃厚，預料交投氣氛將轉淡，投資者年尾部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管控。

1、【陳樂怡：恒指仍有望挑戰2萬點阻力位】

2、【鄺紫珊：美元將貶 明年內地經濟可逐漸恢復】

3、【曜熊理財：商品基金明年回報放緩】

5、【葉尚志：料中移未來派息政策可保持 目標價62元】