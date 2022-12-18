台積電總裁：大國角力扭曲半導體市場　摧毀全球化　

外媒報道，台灣半導體大廠台積電總裁魏哲家上周六(17日)出席論壇時表示，全球兩大超級大國之間的緊張關係，正在扭曲半導體市場，並消除全球化的好處。

魏表示，新冠肺炎及俄烏戰事將繼續擾亂晶片供應鏈，其中地緣政治對抗，是半導體業面臨的最大新挑戰。他指出，地緣政治的對抗扭曲了整個市場，以前你做一個產品，可以賣到全世界，「現在有些產品不讓賣，有些國家說你不准進，有些國家則說不准進某些特定產品，只能使用某些本地產品」，諷刺美國推出對華晶片禁令，對行業縛手縛腳。

他直言，禁令破壞了自由經濟應有的好處，更可怕的是，國際間的互信與合作漸被削弱，也影響了人類進步的腳步。魏續穩，這種情況已經破壞了全球化帶來的所有生產力和效率，即使破壞的說法太過分，但這些障礙也會像過去那樣嚴重影響自由經濟的利益，情況真的很糟糕。

至於外界對於台積電赴美、日投資設廠，產生了「去台化」及「掏空台灣」的疑慮，他重申沒那麼容易，台灣半導體產業長期累積下來的技術、生產、產業鏈優勢和人才都難以被取代。他進一步指出，要落地一座晶圓廠，買機器和蓋起廠房是過程中最容易的事，不是廠蓋好了、技術就到位了，就算有技術、不會生產也徒勞無功。