財金官員：復甦步伐未穩妥　派糖鬆緊存兩難

新一年度的財政預算案將於明年2月22日發表。財金官員在網誌表示，編製預算案的背景較前一年艱難。受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，今年經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財政赤字將達一千多億港元水平。

展望2023年，隨着內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復甦的期望轉趨樂觀。可是，政府仍須防範市場預期及投資情緒容易急劇變化的不穩定性。

在社會逐步復常、經濟稍穩之際，不少市民仍然期望逆周期措施中有相當的紓困部份。但在經濟步向復甦之時，政府同樣有迫切需要增撥資源，力求借助這道復甦的動力，加速推動經濟發展，讓香港未來的社會和經濟建設能更快速、更有力、更穩妥。

對於政府應否繼續「派糖」？財金官員指出，不少關注公共財政狀況的人士認為，政府應收窄「派糖」的幅度及受惠範圍，節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少。但有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍然承受不少壓力，須予以適當支援。作為公共服務的提供者及公共財政的管理者，當局既要籌謀全局、亦要留意不同部份，並在平衡不同的考量後，制訂盡量可以統籌兼顧各方的方案。