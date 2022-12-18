11月商舖註冊按月跌11%　集中細價盤　億元成交無影

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月份商舖註冊宗數錄89宗(主要反映10月份市況)，按月下跌約11%；註冊金額約9.71億港元，按月跌約38.4%。該行預期，取消黃碼，旅客抵港後便可自由活動，此舉有助吸引更多旅客來港。假如政府能再進一步放寬防疫措施並促進中港通關，舖市表現預料會改善，明年交投量按年有望增加約3成。

11月份商舖註冊宗數錄89宗，集中在低價成交，其中成交價500萬元或以下錄得38宗，佔全月成交逾4成。至於價值逾億元的商舖未錄得註冊成交，是自2021年2月以來首次。而四大核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)，11月錄得12宗登記，按月減少8宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，抵港人士只要符合疫苗接種要求及接受政府的檢測，在來港後便可即時自由活動，所以取消黃碼措施是等同變相實施「0+0」的檢疫安排，相信來港旅客的人數將會繼續回升，並帶動本港的零售市場。不過他補充，由於本港仍然實施「疫苗通行證」、「口罩令」及強制檢測等措施，反映本地的防疫方針仍較外地嚴格，部分旅客來港的意欲有限。

此外，前往內地的人士仍要接受隔離的安排，所以香港與內地之間尚未完全恢復通關。假如本地政府能進一步放寬上述的防疫限制並促進與內地的通關，相信中港的來往將會恢復，而香港的經濟活動有望在明年大幅反彈，商舖的交投量按年可望增加約三成。