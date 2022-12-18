印度首富與政府合作拓展再生能源　冀2030年稱霸

上世紀投資煤礦起家，至今貴為印度首富的阿達尼(Gautam Adani)繼續押注能源業務，旗下阿達尼集團計劃與政府結盟合作，大力發展再生能源，並已提出未來十年將對太陽能、風力與其他綠色能源投資700億美元(約5,460億港元)的宏願，冀能在2030年建立全球最大再生能源集團。

外媒報道，與印度近年最具影響力的總理莫迪關係密切的阿達尼，能夠迅速建立龐大的商業帝國，主要得益於他與莫迪的政策目標保持一致。莫迪擔任總理8年以來，曾多次搭乘阿達尼的私人飛機到印度各地進行宣傳。而阿達尼的財富亦在過去8年間暴增20倍，至1,250億美元，成為全球第三大富豪。

阿達尼的商業王國除了涵蓋港口運輸、高速公路及電廠，還發展無人機與軍事武器，切合政府要把軍事相關出口提高到50億美元的目標。此外，阿達尼集團的投資觸角伸向農業，是莫迪政府用來獲取農民選票支持的關鍵產業。

印度智庫觀察研究基金會經濟學家Mihir Sharma表示，與其說阿達尼集團實現了政府政策，不如說它有意願及能力與莫迪政府合作，達成後者認定的優先施政項目，貫徹官商合作。