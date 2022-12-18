滙豐獲頒香港義工獎　今年服務時數逾2.1萬小時

滙豐獲民政及青年事務局與義務工作發展局合辦「香港義工獎2022」頒發的「傑出企業獎」。該獎項表揚企業於推動、鼓勵及支持員工參與義工服務的貢獻和成就。

「滙豐義工計劃」成立於1993年，一直致力幫助弱勢社群、與年輕人一起發揮潛能，以及參與保育活動，至今總服務時數已超過100萬小時。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示：「滙豐的義工文化相當深厚，投身義務工作猶如植入了我們的基因。滙豐義工來自不同背景、在銀行內的工作崗位亦各異，然而，大家目標一致，就是竭盡所能回饋香港社區，令我深感自豪。過去幾年，雖然受到疫情的限制，但滙豐義工期內的服務時數仍接近4萬小時。我們會進一步與社福機構及其他持份者合作，共同建設更美好的香港，讓這個國際金融中心繼續發光發熱。」

滙豐義工於2022年的服務時數逾21,000小時，年內參與多個項目，當中包括滙豐於第五波疫情期間推出的「疫苗易」家居接種計劃。該計劃安排醫護人員上門為居家、行動不便的長者和傷健人士接種新冠疫苗，滙豐義工主要負責支援熱線服務，亦有身兼聖約翰救傷隊的滙豐義工，陪同醫護人員前往偏遠地區為長者接種新冠疫苗。

﻿在青少年方面，滙豐義工舉辦工作坊，培養學生成為末來領袖。通過舉辦英語模擬面試和分享職場經驗，為他們將要面對的大學或工作面試做好準備。﻿他們亦參與選拔各個滙豐獎學金的候選學生，並擔任獎學金得主，即「滙豐學人」的導師。

滙豐期望未來推出更多有義意的項目，讓更多人受惠，並會繼續鼓勵同事服務社區，推動關愛共融。