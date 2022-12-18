愉城新城放售長達1年　原業主終大劈280萬售出

二手樓價已累積一定跌幅，大型屋苑業主亦隨大市劈價出貨，荃灣愉景新城套三房單位，放盤一年，累減280萬元沽出，成交價約850萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園D座高層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，望樓景及海景，上月放盤價668萬元，最終減價48萬至620萬元成交，呎價約13,596元，放盤1個月減價約7.2%。

●中原翁梓軒透露，灣仔囍滙5座連平台特色戶，實用面積約531方呎，兩房間隔，連約440方呎特色平台，以1,410萬元易手，呎價約26,554元，原業主於2014年6月以1,285萬元買入，持貨約8年帳面獲利125萬元，單位升值約10%。

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九龍區

●中原許永生稱，長沙灣南昌一號低層C室，實用面積約367方呎，兩房間隔，最初開價685萬元，議價後最終降價76萬元或約11%，以609萬元易手，呎價約16,594元，新買家為外區客，原業主於2016年10月以560萬元入市，持貨約6年帳面賺49萬元。

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新界區

●中原余仲平稱，荃灣愉景新城8座高層A室，實用面積約659方呎，套三房間隔，去年11月放盤開價1,130萬元，期內多次降價，上月最新叫價為930萬元，新近經上車客議價後，減至850萬元成交，呎價約12,898元，放盤一年累減280萬元沽出。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣翠怡花園12月累錄6宗二手買賣，屋苑2座中層H室，實用面積約443方呎，兩房連平台間隔，平台面積約33方呎，早前開價約470萬元放售，累減約20萬元，以約450萬元易手，呎價約10,158元。

●祥益黃慶德表示，房協屯門翠鳴臺中層D室，實用面積約490方呎，外區白居二買家見屋苑樓齡新，可做足按揭，未補價第二市場以408萬元購入上車，呎價約8,327元，原業主2018年以360.9萬元購入，帳面獲利約47.1萬元。

●祥益林家倫指，天水圍居屋屏欣苑C座高層6室，實用面積約390方呎，兩房間珮，區內白居二中籤者見單位有裝修，收樓後不用額外支付裝修費用，即可入住，原業主願意減價12萬元，未補價第二市場售408萬元，呎價約10,462元。

●美聯馮根明表示，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層D室，實用面積約901方呎，三房間隔，開價1,320萬元，放盤約5個月，減價至1,220萬元售出，呎價約13,541元。

●美聯陳少枝稱，上水天巒1期洛森大道雙號洋房，實用面積約1,806方呎，連約1,340方呎花園及車位，長線投資者睇樓約3個月，看好北區發展潛力，原業主叫價約3,180萬元，終售2,820萬元，呎價約15,615元，原業主持貨約12年帳蝕約241.8萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒5座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤3個月，叫價765萬元，調整至608萬元沽售，減幅達約20.5%，呎價約15,471元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山海典灣6座高層F室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，開價650萬元，減價22萬，獲買家以628萬元承接，呎價約13,925元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山新港城D座中層8室，實用面積約490方呎，三房間隔，獲買家以628萬元承接，呎價約12,816元，原業主於2015年4月以588萬元購入，持貨約7年帳面獲利40萬元離場，期內升值約7%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山新港城D座低層8室，實用面積約490方呎，三房間隔，放盤時開價約620萬元，議價後減價20萬元，以600萬元易手，呎價約12,245元，新買家為用家。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢清水灣道景灣單位，實用面積約1,164方呎，套三房連天台間隔，望海景，終以1,700萬元沽出，呎價約14,605元，低市價約30%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，12月將軍澳居二市場錄約30宗買賣，按月增4倍，公屋景林邨景榆樓中層3室，實用面積約443方呎，五月未補價第二市場放盤叫價380萬元，近日減至360萬，終獲白居二以320萬元承接，減幅約15%，呎價約7,223元。

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