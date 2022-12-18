新盤周末錄12宗成交　發展商增聖誕優惠吸客

新盤交投萎縮，一手樓市遭遇寒冬，周六及周日(17日及18日)僅錄約12宗一手成交，按周減少約2宗。有發展商趁聖誕節，增加優惠吸客。

●啟德MIAMI QUAY I指定付款方法增1%折扣

會德豐地產常務董事黃光耀表示，聖誕新年長假期將至，項目特別推出「歡度聖誕新年限時置業優惠」，買家凡於2022年12月22日至2023年1月21日期間選購項目的住宅單位，並選用建築期付款計劃或發展商「匠心粉絲」建築期付款計劃，可獲額外1%售價折扣優惠。他續指，早前政府透露下年有望通關，加上近日再度放寬本地及入境檢疫措施，將加快經濟復甦，激活樓市氣氛，預料明年樓市將逐步回升。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售640萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日沽3伙

另包括E座11樓22室，為實用面積301方呎的一房單位，成交價435.45萬元，呎價約14,467元。該盤本月累計沽出售出約18伙。

●大埔白石角朗濤四房4,474萬元招標沽