新盤周末錄12宗成交 發展商增聖誕優惠吸客
2022年12月18日 21:15
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新盤交投萎縮，一手樓市遭遇寒冬，周六及周日(17日及18日)僅錄約12宗一手成交，按周減少約2宗。有發展商趁聖誕節，增加優惠吸客。
●啟德MIAMI QUAY I指定付款方法增1%折扣
新盤增加優惠推銷，由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY I，周日(18日)上載更新價單，為採用指定付款方法的買家提供額外樓價1%折扣。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，聖誕新年長假期將至，項目特別推出「歡度聖誕新年限時置業優惠」，買家凡於2022年12月22日至2023年1月21日期間選購項目的住宅單位，並選用建築期付款計劃或發展商「匠心粉絲」建築期付款計劃，可獲額外1%售價折扣優惠。他續指，早前政府透露下年有望通關，加上近日再度放寬本地及入境檢疫措施，將加快經濟復甦，激活樓市氣氛，預料明年樓市將逐步回升。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售640萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日賣出6A座2樓A9室，實用面積408方呎，兩房間隔，成交價640.86萬元，呎價約157,07元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日沽3伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna周六及周日連錄3宗成交，共涉1,746.35萬元。當中，E座10樓1室，實用面積683方呎，三房間隔，以972.76萬元沽出，呎價約14,242元。
另包括E座11樓22室，為實用面積301方呎的一房單位，成交價435.45萬元，呎價約14,467元。該盤本月累計沽出售出約18伙。
●大埔白石角朗濤四房4,474萬元招標沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，新近錄得第1座10樓B室的成交，單位實用面積1,723方呎，四房間隔，連同1個車位以4,474.2萬元招標售出，呎價約25,967元。