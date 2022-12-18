【信心崩潰】港樓兩個月內湧逾230宗蝕讓　投資者損手離場

香港息口再度調升，二手樓價繼續受壓，市場蝕讓情況更趨嚴重，綜合市場資料，12月二手樓暫現逾90宗帳面貶值轉讓，已超過上月同期，不足兩個月更湧現逾230宗同類損手成交個案。向來「硬淨」港島的新樓跌勢反而最「慘烈」，筲箕灣形薈一房單位，劈價至667萬元沽出，約3年多樓價貶值約28%。

綜合市場資料，11月同期只錄約85宗帳面低於購入價的轉讓個案，本月同類貶值成交增多，料再創近年同期新高，期內蒸發樓價金額料逾1.5億元。12月份有近87%的貶值成交，原業主都是於2017年或以後購入單位，反映不少蝕讓都為短期沽貨成交。

近日跌價成交，部分都為近年入伙，樓齡較新的住宅。美聯黎泳傑表示，上述形薈2座中層B室，實用面積約353方呎，早於今年7月開價869萬元放售，本月降價至680萬元，終獲早年「落車」租樓的夫婦承接，呎價約18,895元。原業主於2019年5月以約927.36萬元購入，轉售帳面蝕讓約260.36萬元。據了解，扣除購入時有機會獲得回贈及優惠，料是次轉手仍須損手。

該行楊浩然另指，大埔白石角海日灣C2座一個低層單位，實用面積約598方呎，曾叫價780萬元放盤，剛減價至708萬元售出，呎價約11,839元。單位於2019年購入，持貨約3年帳面跌價逾160萬元，扣除回贈及優惠後蝕幅有機會減少。

此外，大型屋苑業主為求套現，近期都擴大減幅「蝕本」吸客。利嘉閣李啟昌稱，大角咀港灣豪庭10座中層B室兩房戶，實用面積約405方呎，叫價約740萬元，累減約172萬元，獲上車客以約568萬元購入，呎價約14,025元。原業主在2017斥資約630萬元購入，持貨約5年帳面虧損約62萬元。

而香港銀行上周再度加息，本周末二手交投即時「轉冷」。中原表示，10大屋苑過去兩日只錄約6宗買賣，按月跌約40%，創6周新低，期內半數屋苑零成交。

藍籌屋苑都再錄蝕賣成交。該行盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島周末僅錄得1宗買賣，屋苑25座低層D室，實用面積約519方呎，放盤約半年，最初開價約850萬元，前兩月租約完結，交吉可睇樓，叫價調低至750萬元，終以708萬元沽出，呎價約13,642元。原業主於2019年1月買入，帳面蝕67萬元，或貶值約8.6%。

另投資者加快套現。北角柏傲山一個單位，本月亦以約3,850萬元登記沽出，較約8年前購入價帳面低約6%。據了解，原業主為資深投資者，購入時料亦有部分回贈及優惠。