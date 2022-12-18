美國65%選民指經濟行錯方向　憂衰退多於通脹

隨着今年美國聯儲局7度加息以壓抑通脹，當地經濟環境每況愈下。有外媒調查發現，有65%選民認為經濟正朝着錯誤方向發展，認為整體經濟表現負面的比例更達67%，雖然比例較10月調查時略有回落，但仍屬於高位。同時，調查某程度上反映，民眾目前對衰退的擔憂大於通脹。

調查顯示，認為生活成本上升會導致家庭產生「重大財務壓力」的選民比例為35%，較上次調查時回落了一個百分點。由此可見，聯儲局一再明示不惜犧牲經濟也要瘋狂加息讓通脹回落，似乎與民眾的想法存在落差。

逾八成共和黨人料前景惡化

更值得注意的是，有83%共和黨人認為經濟前景將會惡化，這一比例在無黨派人士中為略高於五成，在民主黨人中僅為22%，反映出美國選民對經濟形勢的判斷很大程度受政見左右。

不過，有身為商業顧問的民主黨受訪者表示，已注意到近期民眾消費意願急降，又謂︰「當企業不願投資和擴張時，將會影響到經濟的許多方面。」即使通脹未來繼續回落至正常水平，重建消費者的信心也需要時間。

聯儲局的利率政策變化將會是經濟走勢的關鍵，惟目前加息周期始終未見完結迹象。當局最重視的通脹指標──11月的個人消費開支(PCE)物價指數將於周五公布，或可帶來一些啟示。市場預期，該指標按年升幅將回落至5.6%，即較10月下跌0.4個百分點。不過，雖然撇除食品及能源的核心PCE物價通脹亦料回落至4.6%，但聯儲局的全年預測為4.8%，意味12月通脹或有所反彈。

基金年底執倉 或沽7800億股

荷蘭國際集團(ING)指出，當前10年期美國國債孳息率已回落至3.5厘以下，按此數據推算，理論上要反映當前聯儲局的政策利率已見頂。換言之，市場可能錯判了通脹將持續回落的幅度，或是高估了債券價值。

展望後市，由於一眾大型基金都需要在年底前「執倉」，重新調整投資組合，股市恐更為波動。摩根大通就估計，全球主權財富基金、退休金基金將在12月底前拋售約1,000億美元(約7,800億港元)的股票，並重新買入債券，好讓投資組合中的股票和債券比例回到大約6︰4。據估算，日本政府養老投資基金(GPIF)將要出售160億美元的股票，而挪威石油基金亦將會減持120億美元的股票。

美股季績期已步入尾聲，惟臨近聖誕節前仍有明星企業放榜，運動品牌Nike和聯邦快遞(Fedex)均將於香港時間周三凌晨放榜。