東方日報B1：港銀翻生　寄望通關

隨着美國聯儲局加息周期不久見頂，分屬加息受惠股的香港銀行股也到了「見真章」的階段。分析認為，加息對銀行股的刺激作用會有所減弱，現時的經濟狀況亦不能支持貸款增長有非常強勁的反彈，惟內地走出當前疫情升溫的經濟低谷後，通關足以支持銀行股迎來不俗的盈利復甦。

富瑞分析師黃梓皓接受本報訪問時表示，過去一段時間投資者買賣港銀不會很認真關注其業績到底如何，連機構投資者也是這樣，「加息喎，合埋眼買隻香港銀行股啦」，可是現在聯儲局加息路徑相當明確，也加了不少，所以銀行股明年盈利好轉不算很大驚喜，更需要留意業績是否「交到功課」，亦即盈利復甦究竟能否持久，而非流於一次性反彈，「之後美國減息ROE(股本回報率)碌番落嚟，即係白做啦。」

上一次美國加息步伐如此之急已經是2004年6月至2006年6月的事，期間聯邦基金利率累加4厘，本地零售銀行的淨利息收益率累升8點子，之後後者繼續上揚，2008年3月達到2%，換言之美國不再加息後表現反而更加凌厲。

不過，黃梓皓強調，「香港銀行股仍有投資價值，這是我的底線。」就算淨利息收益率過了擴張最快的階段，港銀明年盈利復甦應該依然不俗，強勢亦有望持續到2024年，事關在通關後，貸款增長應該由今年的接近零，回復到中低單位數，預期信貸損失撥備也會回落。就算美國後年真的掉頭減息，也不是由5厘再度「清零」，減到2.5厘對港銀的業績不會有太大衝擊。

另一方面，通關也能提振銀行的淨服務費收入，「中港封關期間企業使用銀行服務明顯減少……大家無去旅行係咪唔使暢錢？對中銀影響都大，因為佢人民幣兌換業務不小」，中銀比起其他銀行較受惠通關。淨服務費收入亦有頗多來自證券市場，以及保險和基金銷售，基本上都與股市相關，「下年就算無大牛市，正常化啲，費用收入都應該升番。」

退一步說，他認為，經歷過大市11月以來的報復式反彈後，港銀股息回報率相對的吸引力有所提升，「以2023年每股派息預測計，中銀好大機會有7厘，滙豐派8厘息的能見度亦很高，還未計回購。」