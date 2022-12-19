本周財金焦點：美通脹料繼續降溫　中國LPR預期維持不變　

本周市場關注周五公布的美國11月個人消費開支(PCE)物價指數，料增幅將較10月的6%，降至5.6%，再度印證美國通脹正在降溫。另將公布包括建築批核、新屋動工、成屋以及新屋銷售等房屋數據，料所有數據都較對上一個月減少。企業業績雖不多，料運動品牌Nike的公布的第二財季業績能一探中國消費者的購買力有多強勁，以及假期消費的最新動態。

中國則在本周二公布12月5年期及1年期貨款市場報價利率(LPR)，市場大致預期將保持不變，分別維持在4.3厘和3.65厘。同日日本央行公布議息結果，料同樣保持不變，處負0.1厘，繼續放「鴿」，惟交易員注視央行會否表示考慮在近期重新審視維持低利率立場的可能性。

【周二】

●日本央行公布議息結果

●中國12月5年期及1年期貨款市場報價利率(LPR)

●美國11月建築批核及新屋動工

●歐元區12月消費者信心指數

●General Mills公布業績

【周三】

●美國第3季經常帳

●美國11月成屋銷售及12月諮商會消費者信心指數

●Nike及聯邦快遞(FedEx)公布業績

【周四】

●美國11月諮商會領先指數

●美光科技(Micron)及Carmax公布業績

【周五】

●日本11月消費物價指數(CPI)

●美國11月耐用品訂單、美國11月個人消費開支(PCE)物價指數及新屋銷售

註：香港時間