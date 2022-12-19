周樂樂：內地消息面繼續向好　關注疫後復甦機會

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，科創50與創業板指跌幅最大均超過1.9%。申万一級行業中，5個行業上漲，26個行業下跌。板塊方面，漲幅最大的前三大行業是社會服務、食品飲料及農林牧漁，跌幅最大的三大行業是基礎化工、電力設備和有色金屬。數據上看，整體行業上跌多漲少，疫後復甦方向依舊為市場主線，受益於防疫政策優化及經濟復甦的大消費板塊領漲。

國內市場方面，當前國內經濟恢復的基礎尚不牢固，在國內經濟面臨外需回落、內需收縮，預期轉弱三重壓力仍然較大的背景下，國內維穩政策將會持續加力。近期召開的中央經濟工作會議穩增長基調明確，提出明年要堅持穩字當頭、穩中求進，要求積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，有效提振了市場信心。另外，近期國內發布2022年-2035年提振內需的戰略規劃綱要體現了國內正全力通過擴大內需來推動國內經濟的恢復。這次的文件提出兩大要點，一是全面促進消費，加快消費提質升級，全面支持國內消費基礎設施投資與終端消費；二是優化投資結構，持續推進重點領域補短板投資，聚焦關鍵領域和薄弱環節，努力增加製造業投資。《綱要》選擇在這個時點出台，有助於進一步增強內需對明年經濟的拉動力，提振市場對經濟修復的信心，預期該政策將引導居民消費大幅反彈，並且提振民間投資信心。國內經濟數據方面，目前最新公布的規模以上工業增加值、社會消費品零售總額的同比增速表現均低於市場預期，PPI按年繼續下降，這些數據反映出國內經濟仍面臨下行壓力。綜合各因素來看，國內有望繼續調整緊縮型政策，加大推出擴張型政策，激發社會活力，預計國內將開展新一輪「寬信用、寬貨幣」的宏觀周期，有利於經濟復甦與市場信心恢復。

國際市場方面，美國11月CPI按年增長7.1%，按月增長0.1%，數據低於預期值，表明美國近期通脹率得到了有效抑制，而美聯儲12月議息會議上如預期加息50個點子，宣告美國進入後加息周期，債券與股市將逐步企穩回升，新興資本市場與貨幣政策放鬆空間增加，利好新興市場經濟復甦。但需注意美聯儲雖然放緩了加息節奏，但其認為終點利率更高，持續時間更長，同時在新聞發布會環節，美聯儲主席鮑威爾表態偏鷹派，他認為美聯儲的抗通脹行動還沒有接近尾聲，他也反駁了美聯儲明年將逆轉貨幣政策立場的猜測，在利率方面大部分官員均預測美聯儲本輪加息週期的峰值將在明年超過5%的水平，高於此前的預期。整體來看，本次會議雖釋放鷹派信號，但美元指數趨勢走弱，美債收益率並沒有沒有明顯回升，反映了美國通脹增速回落與經濟衰退增加將逐步成為共識，因此美聯儲後續加息的動力在逐步減弱，利於資本市場後續表現。另外，預計美國政府為了推動國內經濟復甦，將減少對外無效的支援與緩和與盟友關係，包括可能推動俄烏衝突結束與中美關係緩和，這些因素也有利於市場信心的恢復。

展望後市，國內外市場消息面在逐步改善，市場企穩回升的概率增加。需要謹慎的是，市場風格正在轉向，國內市場有可能出現板塊內高低切換，資金從炒作中上游行業轉向下游產業。投資策略上，重點關注可以受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的食品、酒旅等商品與服務消費行業等優質企業，以及國內政策糾偏而受益的物業管理、互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂