港股黑期低水近100點　紐油上周升4.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數輕微上升，報104.76；港匯見7.7794；離岸人民幣(CNH)報6.9858；美元兌日圓處136.51；歐元報1.0583，英鎊報1.2159。金價處1,791.94美元。布油報79.61美元，紐油報75.07美元。比特幣變動不大，報1.67萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水近100點。

●投資者憂慮加息令經濟衰退，美股三大指數連跌3個交易日，道指上周五(16日)收跌281點或0.85%，收報32,920點；標指收報3,852點，跌43點或1.11%；納指跌105點或0.97%，收報10,705點。全個星期計，道指跌近1.7%，標指跌近2.1%，納指跌2.7%。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報19,308點，跌141點。

●即月恒生指數夜期上周五收報19,360點，跌25點，低水91點，成交16,676張。

●倫敦布蘭特期油上周五收報每桶79.04美元，跌2.17美元或近2.7%；紐約期油收報每桶74.29美元，跌1.82美元或近2.4%。一周累計，布油及紐油分別升近3.9%及4.6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,800.2美元，升12.4美元或近0.7%；全周則累計跌近0.6%。

●英國富時100指數上周五收市報7,332點，跌94點或1.27%；德國DAX指數收報13,893點，跌93點或0.67%；法國CAC指數收報6,452點，跌70點或1.08%。

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