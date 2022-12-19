大數據平台　助學生海外升學

【特約報道】只要資源許可，家長們都會給予子女最好的教育，而海外升學是其中一種可擴闊發展機會的方法。然而，子女到海外升學所需準備不少，首先要找到最合適的大學和課程就已經要費煞思量。為了解決這個「痛點」，Herman在2021年上半年創辦了全港首個大數據海外升學中心Cyclopes Education。

本身在資訊科技和金融行業有豐富經驗的Herman，在2020年夏天一個偶然的機遇下，開始涉足海外升學市場，並了解到針對尖子市場，以及針對大眾市場的海外升學公司，收入模式可以截然不同。

「學術成績頂尖的一批，會瞄準劍橋、牛津、哈佛等數間排名最高的大學，而海外升學公司主要向學生家長收費；但對於其他成績稍遜的大部分學生，海外升學公司會透過幫大學配對學生，轉而向大學收取回佣，家長要付的費用相對較少。」他解說。

然而，第二種模式若然處理不好，一旦變成幫大學找學生，便很容易出現利益衝突。再者，透過一般海外升學公司的中介尋找大學，中介所接觸的大學數量始終有限，亦不知道會否因某些學校提供較高回佣而造成偏頗，繼而未能給予學生和家長最合適的選擇。因此，他去年毅然跳出舒適區創辦Cyclopes，透過建立一套數碼化平台，使配對海外大學時可做到公正客觀和100%的透明度。

●用程式配對學校 增成功率

其公司透過大學配對演算程式Cyclopes Algo，將學生的學術背景從超過11萬個數據板塊中進行運算，數秒間就能客觀地比較多間大學，從而找出最合適的大學，做到「少點主觀，少點廢話，只有事實」。

目前其數據庫儲存了超過250間大學、逾3.2萬個課程，可以智能分析包括錄取率、排名、要求、地點、報名截止日期等相關入學資訊。用戶只需輸入心儀的學科和學術分數，便能配對最有機會能被錄取的大學，以及收生要求比預計分數較高的大學，使學生和家長都不用再「左搵右搵」不同大學。這些大學包括逾110間美國大學、逾100間英國大學、逾30間澳洲大學，課程涵蓋工程、商業、治療、設計等多個熱門專業。

Herman透露，公司創立以來在人才和科技等方面的投入，已累計過千萬元，而他深信所處行業前景亮麗，預期在未來10年，海外升學將逐步數碼化，透過科技幫助家長和學生尋找最合適大學只是第一步。

他亦分享，除了照顧升學需要，公司亦計劃拓展更多相關業務，包括幫助在外國大學畢業的學生，回流香港時可減低尋找工作的難度；以及與補習社合作，讓學生多一個途徑去提高學術成績。

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