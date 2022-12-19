港股倒跌 ATM力頂 醫藥股捱沽
2022年12月19日 09:20
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港股表現反覆，恒生指數早段升逾300點後掉頭回落，暫倒跌過百點，至19,300點水平。國企指數及科技指數都回軟，主板成交450億港元。
大型科網股升幅收窄，美團及阿里巴巴漲2%；騰訊升近1%；京東集團無起跌；小米集團跌0.5%。
醫藥股沽壓重，阿里健跌挫7.5%；國藥控股跌5.5%；京東健康跌5.3%；翰森製藥跌4.4%；石藥集團跌4.3%；中國生物製藥跌3.5%。
【10:00】港股續揚 ATM飆3至5% 教育股炒上
港股升幅一度擴至超過300點，恒生指數高見19,786點，暫維持過百點升幅。國企指數及科技指數升60點，主板成交300億港元。
中央經濟工作會議表明大力發展數碼經濟，支持平台企業，科網股有追捧。美團飆5.2%；阿里巴巴升3.7%；騰訊升3%；京東集團升2.6%；小米集團升近1%。
金融股乏力，滙豐控股跌0.4%。中國平安及友邦保險跌0.2%；招商銀行跌0.1%；建設銀行無起跌；香港交易所升0.2%。
醫藥股有沽壓，國藥控股及阿里健康挫逾4%；石藥集團跌3.1%；翰森製藥跌3.4%；中國生物製藥跌2.8%。
合景泰富擬配股，股價應聲挫11%。藍籌內房股先升後跌，龍湖集團及碧桂園跌逾2%；華潤置地及中國海外跌1.1%。
教育股又落鑊，光正教育飆28%；成實外教育升23%；新高教集團升12.7%；希望教育升11%。
【09:20】港股窄幅上落 科網股撐市 滙豐偏軟
港股開市靠穩，恒生指數升21點，報19,472點；國企指數高開16點，報6,651點；科技指數升21點，報4,170點。
大型科網股撐市，美團升2.3%；騰訊升1.1%；京東集團升0.8%；阿里巴巴升0.5%；小米集團升0.2%。
金融股普遍向下，滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.4%。中國平安跌0.2%；友邦保險跌0.1%。香港交易所偏軟；招商銀行升0.2%。