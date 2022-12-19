全球IPO市場今年勁縮近7成　明年料復甦

外媒報道，儘管2022年中國及中東股市的新股上市(IPO)集資激增，惟美國IPO市場猶如冰封，令今年全球上市集資額僅2,070億美元(約1.61萬億港元)，較2021年大跌68%，跌幅創2008年以來最大。

高盛亞洲股票資本市場主管Edward Byun表示，外部資本市場活動要復元，需要兩個條件，包括通脹的穩定性及加息路徑的能見度。他認為目前通脹已見頂，利率前景明朗，將持續關注市場發展。

瑞銀認為，中國和中東兩個今年表現良好的市場，可能會保持這種趨勢，隨着內地政府放寬對房地產的監管，加上防疫限制逐步鬆綁，預計市場將會復甦。在內地房地產危機及當局清零政策立場不變的情況下，今年內地IPO仍能錄得破紀錄的920億美元集資額；中東的公司則募集近320億美元。

瑞銀外部資本市場主管Gareth McCartney預計，明年IPO市場將緩慢正常化，美國可能率先反彈，隨着大宗交易活動回升，出現了復甦的迹象。歐洲將緊追在後，亞洲的復甦則將取決於中國的重新開放，而不是通脹的方向。

法國巴黎銀行股票市場主管Andreas Bernstorff預計，2023年上市將會是一團狼藉，但IPO市場只會對少數產業開放。他指出，周期性及價值型產業可能會出現需求，尤其是能源轉型和氣候相關技術的公司，處於吸引強勁需求的有利位置。