【高盛推介】内地重申支持平台經濟 阿里巴巴曾重上90元
2022年12月19日 11:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：新上任浙江省委書記易煉紅日前前往杭州考察，並指阿里巴巴需在推動發展和國際競爭方面大顯身手，爭當規範發展模範生、創新發展領頭羊。阿里上周五(16日)反彈升約0.6%，周一(19日)早段受消息利好繼續反彈，曾重上90港元水平。現報88.6元，升約2.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金繼續吸納好倉，錄得約1,160萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(15日)錄得約90萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.8倍，短期、低街貨。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6倍，高槓桿近熊。
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