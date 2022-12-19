滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金

滙豐投資管理宣布，推出「滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金」。該基金通過投資多元化資產組合，聚焦流動性高的實質資產，如地產股、上市基建股、通脹掛勾債券、商品和黃金，旨在長期而言實現高於美國通脹率的實際回報。

該基金即日起向香港零售投資者發售。基本貨幣為美元；其他貨幣股份類別包括港元、澳元、加元、英鎊、歐元和人民幣。首次公開認購期將於2023年1月13日結束，基金將於同日開始交易。

滙豐投資管理亞洲分銷業務主管李世耀表示，根據香港政府統計數字，市民繳交的電力、燃氣及水費較去年增長15%，但工資只增加2%。通脹一直在侵蝕大眾的消費能力，而該行預計這種情況將在明年大部分時間裡持續下去。滙豐環球多元化實際回報基金能為投資者提供一個選擇，讓他們有機會對抗通脹和維持生活水平的同時，享有潛在實際回報。

該基金的經理、滙豐投資管理亞洲多元資產主管Yigit Onat表示，從歷史上看，實質資產在通脹週期中的表現比其他資產類別好，這因為它們在此期間的價格升幅或收入前景與通脹掛鈎。該基金聚焦於流動性高的實質資產，例如通脹掛勾債券和房地產股票，以確保投資組合能夠適時且有效地應對快速變化的市況。