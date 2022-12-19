陳偉明：港股仍強勢　有條件見22000點

市場憧憬內地防疫放寬及美國加息步伐放緩，港股由10月31日的低位14,597點計，個半月內急升逾5,300點，至前周五(12月9日)高見19,926點。然而，港股短期升幅已巨，恒指兩萬關前明顯遇阻，加上內房有大股東減持及配股抽水，市場亦再度憂慮美國延長加息周期，會拖累美國經濟衰退。港股上周在19,500點水平窄幅上落，一如筆者預期，未能進一步向上突破。臨近聖誕及新年假期，預期觀望氣氛濃厚，恒指短期大約繼續在18,800點至20,000點區間上落，在2023年首季進一步向上突破兩萬點心理關口。

美國聯儲局上周三(14日)晚一如市場預期加息半厘，儘管上周初公布的11月通脹數據較市場預期低，加息幅度亦開始下降，惟聯儲局主席鮑威爾發表鷹派言論，表明會繼續加息，暗示最終利率預期或再上調0.75厘，至5.1厘，更明言不應對2023年減息有過份憧憬，認為繼續加息直至通脹降至2%目標水平是合適。美股上周三起連跌3日，相反港股繼續炒內地防疫放寬及中港快將通關，內需、消費股及復常概念仍然熱炒，加上美國完成審查中概股底稿，中概股除牌風險降溫，港股較美股硬淨，只是窄幅上落，反映港股強勢仍在，近期橫行消化早前逾5,300點升幅後，有條件進一步升至22,000點。

港股短期或會因為美國高息周期拖長、衰退憂慮升温、本港加息、內地新冠確診快速增加等因素短暫整固，但在內地政策轉向由被動轉為主動下，筆者相信恒指19,000點以下已是理想的中長線吸納水平，建議投資者短線觀望，耐心等待機會趁低分注Short Put吸納股票作中長線部署。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理 陳偉明