宏利投資管理：內地投資情緒改善　內房仍要保持謹慎

宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂(Paul Kalogirou)認為，內地投資者的看法已由「極度悲觀」轉為「少許悲觀」，主因包括內地推出針對信貸的支持政策，特別是在房地產領域，如為房地產開發商提供約6至12個月時間重整財務狀況等措施，都對行業帶來正面影響。

整體而言，該行對房地產業仍持謹慎看法，主因行業結構上仍存在挑戰，如房屋需求和交易未見顯著改善。其他中國固定收益方面，高沛樂指，關注中國經濟重開主題相關板塊，強調重開對實體經濟的提振作用不會立即出現，相信要等數個季度。他又指，團隊正開始關注澳門博企和中國工業方面的信貸。

對於美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)對中概股的審計工作，他認為結果正面，反映中美間在此議題上的合作，同時結果亦符市場預期。中國股市方面，明年看好包括先進製造業、機械和半導體板塊，政策相關的再生能源，研發，以及基建板塊明年走勢亦較好。

宏觀經濟上，該行環球宏觀策略聯席主管Sue Trinh則認為，多家主要央行激進的緊縮政策影響將於明年浮現，令全球經濟明年增長恐低於3%，下行壓力將於上半年持續，並要待第二或第三季方見底。

她認為，整體而言，大部分對利率敏感度較高的發達經濟體將在上半年經歷衰退，而由於中國和香港等市場將有更全面的經濟重啟，整體地區將漸漸出現復甦。投資氣氛有所改善和市場短期內偏向更多防守性資產，投資級別債券有望持續表現突出，以及高收益資產料出現明顯反彈。

美國利率去向方面，該行的基本情況是需求帶來的負面衝擊迫在眉睫，令市場擔憂經濟增長多於通脹，或使美國聯儲局轉「鴿」，並在明年第四季放寬幣策。