科技業人員離散！三藩市將成日落城市？

美國科技業正值寒冬，加上幣圈陷入低潮，相關公司裁員為聲此起彼落，成千上萬技術人員丟飯碗，相繼離開科技行業集中地三藩市灣區。另外，早前新冠疫情大流行期間，許多企業員工改為居家辦公，並成為新趨勢，進一步掏空三藩市中心的人口，重創當地經濟。

外媒報道，過去15年，全球多家最有名的初創公司都是在三藩市灣區誕生，包括Twitter、Uber、Airbnb。而在鄰近的矽谷南部，Google及Apple等科技巨頭蓬勃發展，也推動了當地經濟。然而，在「後疫情」時代下，一些企業的高層也表明，地域已不再是競爭優勢，如果一個人在科技業工作，矽谷不再是必要去的地方。三藩市灣區經濟向來由高知識人員撐起，「新常態」下令當地經濟復甦變得更加困難。

事實上，當地約72%的經濟是由辦公產業所推動，當地辦公大樓空置率已飆升至25%，重創依賴勞工的企業。三藩市首席經濟學家Ted Egan表示，目前灣區除了科技業之外，仍看不到有其他產業可以推動增長。2006年科技業僅佔三藩市私人企業薪資的5%；15年後該比例已超過30%。而在過去11年內，工作崗位增加了1/3。

然而，年輕的勞工在疫情封鎖期間，選擇遷往居住成本較低的地區。由2020年7月至2021年7月，三藩市是美國主要城市當中，人口流失最嚴重的地區。即使疫苗問世後，讓生活逐漸回復常態，許多科技公司仍不強迫員工返回辦公室。

根據研究團隊調查，在主要經濟中心的考查當中，三藩市似乎凍結。在美、加地區共31個大城市，三藩市市中心活動恢復得最少。過去曾是房地產投資熱點的三藩市，現充斥大量閒置的辦公室，情況令人憂慮。加上其他治安問題，拖累金融區附近的住宅銷售大幅下降。