調查：逾7成香港早期千禧一代有意置業

本港樓價高昂，上車困難重重，但不少港人仍然有一個置業夢。根據世邦魏理仕最新的調查顯示，置業依然是普遍香港人的願望，即使香港貸款利率不斷上升，72%的早期千禧一代(34-41歲)有打算買樓的意欲，其次是64%的X世代(42-57歲)。

調查顯示，港人傾向買樓多於租樓，有35%的受訪者有意在未來兩年內搬屋，較前兩年有搬屋的22%受訪者有所上升。亦有近40%的受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。

工作偏好方面，大多數港人更傾向混合工作安排。調查指出，現時45%的香港受訪者完全在辦公室工作，高於全球(38%)及亞太地區(39%)的平均水平。

然而，香港員工傾向混合工作的安排，只有19%的受訪者熱衷於在辦公室全職工作，與全球及亞太地區20%的平均水平相若，因為他們認為在辦公室工作效率更高，與僱主及同事的聯繫也更為緊密。即使近90%的受訪者目前每星期至少3天於辦公室工作，但只有73%的人喜歡此安排，高於全球(65%)及亞太地區(70%)的受訪者。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，隨着混合工作模式成為主流，與全球和亞太地區的受訪者相比，港人選擇居住地方時，會更加考慮該處會否處理速遞及食物外送服務，以及家中是否有專門為工作而設的空間。

世邦魏理仕香港工作場所策略部主管蘇楚雯則指出，靈活工作模式將成為一種持續趨勢，港人對於於工作場所設有與身心健康相關的設施的需求相對較高，該行建議僱主積極應對這日益增長的需求，並提供健康及安全的工作環境，以吸引員工到辦公室工作。

雖然電子商務在過去幾年蓬勃發展，但香港消費者更傾向於實體店鋪購物，66%受訪者有超過一半的購物是在實體零售店進行的。實體店可促進網上銷售，63%的香港消費者更喜歡在網上訂購之前先到店選擇貨品。大約一半的受訪者還更喜歡在實體店取貨，而非送貨上門。此外，大約一半的受訪者表示，隨着疫情相關的限制措施放寛，他們打算減少網上購物，並增加到實體店消費。

世邦魏理仕以問卷方式向全球超過20,000名從嬰兒潮一代到Z世代的受訪者作調查，了解他們的生活、工作和購物偏好將如何影響商業房地產的發展。香港區報告整合了1,010名港人的問卷調查。