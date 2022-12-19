滙豐大灣區ESG指數3年升近15%　工業範疇突出

滙豐和中節能皓信首度發布的「滙豐大灣區ESG指數」報告顯示，大灣區環境、社會及管治(ESG)整體表現在過去近三年中穩步提升，儘管某些季度略有波動，2022年第三季度的大灣區ESG區域指數較3年前上升了近15%，達到114.68。

對於大灣區ESG行業子指數，在綜合考慮大灣區產業結構、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》重點關注的行業、各行業對區内經濟和可持續發展的佔比後，報告選擇了八大重點行業作為調查對象，包括通訊服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產。結果顯示，儘管發展水平各不相同，八大重點行業的ESG表現在近3年內均呈現上升趨勢。

其中工業的ESG表現在調查期內最為突出。在「雙碳」背景下，製造業、交通運輸及建築業等行業在溫室氣體排放和資源使用等議題方面受到較大關注，在面對節能減排壓力的同時，也迎來發展機遇，市場對綠色裝備製造、低碳技術、清潔交通、綠色建築和綠色相關產品及服務的需求日益增長。

「滙豐大灣區ESG指數」結合宏觀和微觀分析，形成了一套按季度評估大灣區ESG和可持續發展表現的綜合評價體系，包括大灣區ESG區域指數及城市、行業和公司子指數。其中，大灣區ESG區域指數以2019年第四季度為基期，以100為基點，從政策、環境、經濟和社會發展、企業管治、綠色和可持續金融五個方面對大灣區ESG和可持續發展表現作出評價。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指，報告顯示大灣區企業已普遍認識到完善ESG管理和訊息披露的重要性，對氣候變化相關倡議的參與度也在不斷提升，這為大灣區實現低碳減排目標奠定了良好基礎。該行希望通過持續評估大灣區ESG發展狀況，幫助區內城市和企業更好地發揮各自優勢，加強協同合作，共同構建綠色低碳循環發展的區域經濟體系。