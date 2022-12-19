ING料內地第四季GDP按年負增長　明年或再降準

市場憧憬內地經濟隨着防疫措施鬆綁而復甦，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，財政刺激措施和穩定的貨幣政策是內地2023年實現經濟增長的有力工具，惟預計從現在到明年3月，內地經濟復甦前路坎坷，最新預測內地今年第四季GDP按年負增長0.4%，2022年全年增長為2.06%，而2023年增長4.3%。

中央經濟工作會議通常為每年3月的政府工作報告定下基礎。她指出，本次工作會議聚焦的主題有望在即將出台的具體政策中體現。目前，內地經濟復甦步伐受疫情升溫影響，雖然春運的機票及火車票需求大，但民眾依然對前往人群密集場所感到謹慎。

彭又指，為期兩天的中央經濟工作會議定調2023年的首要任務為通過擴大內需實現經濟增長，並推出刺激消費及科技發展的政策，預期不少行業會受惠於明年推出的政策支持，其中包括新能源汽車和安老服務。科技發展對支持經濟增長至關重要，因此相關政策將注重科技服務和產品的研發和生產。另外，工作會議強調保障民營企業的合法權益。綜合以上兩項政策，明年內地平台企業的經營環境或有改善。

她認為，明年內地經濟最主要的兩大變化分別是與病毒共存和支持房地產開發商，前者正在進行中，而後者則相對棘手。政府不希望房地產行業增加金融風險，但為開發商融資提供過多的政策支持有機會再一次造成過度槓桿。

財政刺激措施和穩定的貨幣政策會是2023年實現經濟增長的有力工具。該行預計明年的財政赤字將達GDP的8%。而貨幣政策將與今年相似，央行或再次下調存款準備金，延續幫助中小企業和房地產開發商的再貸款工具、下調7天期逆回購利率，每次10個基點，及1年期中期借貸便利利率。