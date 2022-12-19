【高盛推介】內險股高位整固　兩手準備部署

高盛(亞洲)有限責任公司：內險股自近月低位發力反彈，股價近日在高位整固，當中，中國平安在上月初起跌至30港元附近後開始反彈，至本月上旬累計最多升近70%，上周五(16日)更重上50元水平收市，升約2.2%。周一(19日)則輕微低開後曾反彈，及後再跌。現報50.35元，跌約1.3%。有券商鑑於政策支持下，將平保列為內地保險板塊中偏好的股份，給予「買入」評級，目標價58元。

此外，中國人壽同期累計亦升逾40%，周一早段高見12.34元後整固。現報12.08元，跌約1.1%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周五獲資金轉向流入，有約40萬元。淡倉於上周三(14日)至上周五皆錄得資金流入，合共約190萬元。

中人壽方面，好倉於上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約30萬元。

平安購28947，行使價60元，2023年3月31日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、高對沖值。

平安購29136，行使價70元，2023年6月8日到期，實際槓桿6.2倍，價外、中期、低面值。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中街貨最低。

平安沽25029，行使價38.45元，2023年2月21日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、低面值。

平安沽29006，行使價36.45元，2023年5月22日到期，實際槓桿5.1倍，中期、低街貨。

平安熊54370，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，近10元收回距離熊證。

中壽購14379，行使價13.4元，2023年5月24日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。

中壽購28847，行使價9.17元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.6倍，中期、低街貨。

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