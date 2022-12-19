道期升57點 布油企每桶79美元
2022年12月19日 16:11
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●美匯指數報104.39；港匯見7.7821；離岸人民幣(CNH)報6.9812；美元兌日圓報135.84；歐元企1.0636，英鎊處1.2203。金價報1,794美元。布油報79.48美元，紐油報74.67美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升57點。
●市後關注點
23:00 美國12月NAHB樓市指數
●恒生指數全日收報19,352點，跌97點或0.5%；國企指數收報6,604點，跌30點或0.45%；科技指數收報4,125點，跌24點或0.58%。主板成交1,006億港元。https://bit.ly/3FZB331
-騰訊雲助遊戲開發商Nexon推虛擬世界平台。
-瑞銀指招商局港口估值吸引，評級「買入」。
-大和料明年內銀利息收入可獲改善，首選呢3隻股份。
-維他奶新網站披露更多ESG內容，冀推動可持續發展。
●滬綜指收跌60點，生物製藥股領挫4.5%，石油股跌2.8%，金融及煤炭股齊跌2.5%，釀酒、有色金屬、汽車製造股跌1.1至1.2%。https://bit.ly/3V8Lci0
●中國經濟：
-調查：中國商業信心創近十年新低，明年恐現衰退。
-宏利投資管理：內地投資情緒改善，內房仍要保持謹慎。
-瑞信料內地明年經濟增長目標處5%或以上。
-人行開展850億人幣逆回購操作。
-ING料內地第四季GDP按年負增長，明年或再降準。
●調查：逾7成香港早期千禧一代有意置業。
●科技業人員離散！三藩市將成日落城市？
●LG新能源計劃投資239億在南韓國擴大電池生產。
●南韓汽油燃油稅明年起下調，降幅縮小至25%。
●南韓財長料本地經濟增速將放緩，明年上半年觸底。
●全球IPO市場今年勁縮近7成，明年料復甦。