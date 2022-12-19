道期升57點　布油企每桶79美元

●美匯指數報104.39；港匯見7.7821；離岸人民幣(CNH)報6.9812；美元兌日圓報135.84；歐元企1.0636，英鎊處1.2203。金價報1,794美元。布油報79.48美元，紐油報74.67美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升57點。

●市後關注點

23:00 美國12月NAHB樓市指數

-騰訊雲助遊戲開發商Nexon推虛擬世界平台。

-瑞銀指招商局港口估值吸引，評級「買入」。

-大和料明年內銀利息收入可獲改善，首選呢3隻股份。

-維他奶新網站披露更多ESG內容，冀推動可持續發展。

●中國經濟：

-調查：中國商業信心創近十年新低，明年恐現衰退。

-宏利投資管理：內地投資情緒改善，內房仍要保持謹慎。

-瑞信料內地明年經濟增長目標處5%或以上。

-人行開展850億人幣逆回購操作。

-ING料內地第四季GDP按年負增長，明年或再降準。

●調查：逾7成香港早期千禧一代有意置業。

●科技業人員離散！三藩市將成日落城市？

●LG新能源計劃投資239億在南韓國擴大電池生產。

●南韓汽油燃油稅明年起下調，降幅縮小至25%。

●南韓財長料本地經濟增速將放緩，明年上半年觸底。

●全球IPO市場今年勁縮近7成，明年料復甦。