專家樓評：加息周期上車有危有機

本地銀行今年內3次上調最優惠利率(P)，累積加幅已達0.625厘，連同下半年內銀行上調銀行同業拆息按揭(H按)鎖息上限兩次，合共0.5厘下，對於有意置業或新造按揭人士來說，等同已累積加息1.125厘，較9月未加鎖息上限前，每500萬元貸款，年期30年計，每月供款增加約3,000元(+15%)。與此同時，受疫情及加息影響樓價都有一定跌幅，部分屋苑樓價年內跌幅達15%。樓價跌，但息升，現在是否入市時機呢？

翻查本港過去5次加息周期，由1993年至今，加息前後的樓價走勢，發現加息與樓價的升跌沒有必然關係，例如2018至2019年間香港銀行只加息0.125厘，幅度溫和，但是期間樓價跌了4%。而2004至2006年的加息周期，加息幅度達3厘，但期間樓價上升逾11%，而1993至1995年間加息達2.5厘，期間樓價上升逾20%，可見加息周期下，樓價不一定下跌。

樓價回落抵銷部分利息支出

事實上，樓價及經濟已經因疫情影響而向下，疊加加息的影響下，現在整體樓價已較2021年高位跌約20%，某程度已反映了加息周期未完的心理影響因素，而且跌幅之大，或已抵銷加息的影響。

例如一個維景灣畔高層兩房望海景單位，2021年中的成交價為970萬元，近日同類單位成交價約為770萬元，差幅達20%。去年買入做80%按揭，當時用H按(H加1.3厘 = 1.39厘)，月供約2.7萬元，近日的供款增至約3.4萬元。如若近日才以770萬元購入同類單位，現時二手物業實際按息仍有部分銀行可做到3.125厘，同樣80%按揭30年，月供約2.7萬元，同時由於放寬了壓力測試的入息要求，只要家庭入息有約5.7萬元，相較一年前的約7.5萬元低了很多。

參考2018年的一轉加息周期，當時樓價下調大約半年時間便回升，如若預計加息周期或於下年中停止，那麼，現時樓價回調或是一個入市的機會。當然前提是預計未來工作入息是較穩定，同時預留等同半年供樓開支的流動資金，這樣在加息周期下，或者是「機」而不是「危」。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣