【產經直播】港股年底前繼續好淡爭持？

港股周一(19日)有頭威、無尾陣，恒指高開21點後愈升愈有，曾升335點，高見19,786點，但其後無以為繼倒跌，收市最終跌97點，報19,352點，成交1,006億元。內地中央經濟工作會議上周召開，政策上似乎未有太大驚喜，對港股提振作用一閃即逝？臨近年尾及聖誕長假期，恒指維持窄幅上落？

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