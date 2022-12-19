【產經直播】港股年底前繼續好淡爭持？
2022年12月19日 16:40
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港股周一(19日)有頭威、無尾陣，恒指高開21點後愈升愈有，曾升335點，高見19,786點，但其後無以為繼倒跌，收市最終跌97點，報19,352點，成交1,006億元。內地中央經濟工作會議上周召開，政策上似乎未有太大驚喜，對港股提振作用一閃即逝？臨近年尾及聖誕長假期，恒指維持窄幅上落？
中央經濟工作會議提到支持互聯網平台企業，新經濟股早段做好，但其後升幅蒸發不少，當局支持力度唔夠？其中騰訊(00700)曾升近4%，惟收市升幅收窄至1%。南非大股東再披露上周減持騰訊，沽貨陰霾影響仲有幾大？另一邊廂，浙江省委書記易煉紅考察阿里巴巴(09988)集團企業展廳，內地對其監管有放寬迹象？
國務院日前印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，重提支持和規範民辦教育發展，教育股炒風持續。新東方在綫(01797)曾升一成，盤中股價高見48.6元創歷史新高；光正教育(06068)升幅更曾飆逾七成。教育股逆市跑出，投資者仲追唔追？
武漢大學公共衞生專家指，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理，另外加上網絡有傳連花清瘟損害肝臟，藥廠方面雖澄清消息不實，但抗疫概念股今日沽壓沉重。科興股東中國生物製藥(01177)跌逾4%，復星醫藥(02196)、康希諾生物(06185)同樣受壓；線上醫療股亦難逃一跌，醫藥股升勢已見頂？
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