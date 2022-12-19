隨內地重開　香港IPO交易料於明年復甦

隨着中國重新開放 香港市場IPO交易料在2023年復甦

外媒報道，香港於首次公開招股(IPO)市場經歷自金融危機以來最差一年後，隨中國即將開關，銀行家及分析師預期香港上市交易將復甦。香港市場今年IPO籌資總額約129億美元，按年下跌70%，超過亞太地區整體降幅——29%。

雖然大型IPO或需要一段時間才能恢復，惟圍繞中國經濟的樂觀情緒，市場人士預計，香港明年首季會出現一些中型交易。

摩根大通駐香港的亞太股票資本市場負責人Murli Maiya表示：「隨中國走向重新開放，預計幾宗業已延遲的中國公司IPO和跟進交易將在短期內進行」。「它們更有可能是在A股或在香港市場，而非美國市場進行。」

此外，隨中國宣布支持房地產行業，引發內房板塊反彈，第四季度股票配售有所增加。配售及股票大宗交易增加亦被視作對IPO有利，因為反映發行人及投資者興趣。

外媒報道，部分尋求在港上市的公司包括廈門國際銀行——或籌資約100億港元，還有廣汽集團旗下約租車服務公司如祺出行。

與此同時，得益於北京抑制海外上市及促進本土市場的努力，今年中國在岸市場IPO募資規模創紀錄達935億美元。