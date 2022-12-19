友邦斥46億人幣購上海實業在滬地皮9成權益
2022年12月19日 18:30
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上海實業控股(00363)公布，於今年十一月七日至十二月二日期間(「公開招標期間」)，上海虹晟、上實發展(均為該公司的間接非全資附屬公司)及森大廈用公開掛牌方式以起拍價5,030,149,003.37元人民幣(下同)於上海產權交易所出售相當於上海實森的90%股權；而上海實森欠負上實發展的股東貸款本金總額4,316,285,803.37元；及上海實森欠負森大廈的股東貸款本金總額422,431,400元。
買方為友邦保險有限公司的全資附屬公司，經營中國內地壽險業務。而友邦保險由友邦保險控股有限公司(01299)全資擁有。出售事項於今年十二月十九日(周一)，買方作為唯一競標者，於有關該股權及股東貸款的出售事項的公開招標中中標，出售事項的代價為4,607,717,603.37元，其中291,431,800元歸屬於該股權及4,316,285,803.37元歸屬於股東貸款。
上海實森為一家於中國成立的有限公司。於本公告日期，其為上海虹晟的全資附屬公司，而上海虹晟由上海銳毅、上實北外灘及森大廈分別擁有約45.9%、44.1%及10%。上海實森為上實發展的一家項目公司，負責開發中國上海虹口區北外灘的地塊，用於辦公及商業用途。該公司於二零一五年十一月通過公開拍賣程序獲得該地塊的土地使用權。該地塊佔地面積約為23,037平方米，規劃建築面積約為126,705平方米，總建築面積約為230,568平方米。該地塊上樓宇已完成結構封頂，並預期於二零二三年三月三十一日前可取得竣工驗收備案證書。