友邦斥46億人幣購上海實業在滬地皮9成權益

上海實森為一家於中國成立的有限公司。於本公告日期，其為上海虹晟的全資附屬公司，而上海虹晟由上海銳毅、上實北外灘及森大廈分別擁有約45.9%、44.1%及10%。上海實森為上實發展的一家項目公司，負責開發中國上海虹口區北外灘的地塊，用於辦公及商業用途。該公司於二零一五年十一月通過公開拍賣程序獲得該地塊的土地使用權。該地塊佔地面積約為23,037平方米，規劃建築面積約為126,705平方米，總建築面積約為230,568平方米。該地塊上樓宇已完成結構封頂，並預期於二零二三年三月三十一日前可取得竣工驗收備案證書。