中原按揭：11月轉按登記1849宗　按月回落3.4%

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，2022年11月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄1,849宗，按月回落3.4%，較去年同期減少12.5%。11月份轉按登記比例達49%，創近3年新高，按月增10個百分點，多於一手或二手現樓按揭登記比例(分別為12%及39%)，轉按登記比例已是連續三個月多於一手及二手，主因是樓巿交投偏軟，現樓按揭登記量減少所致，而轉按需求持續跌幅較細，令轉按反而佔按揭市場最大份額。

今年首11個月錄得21,233宗轉按登記，較去年同期18,081宗增加17.4%，王美鳳預期，2022年全年轉按登記將按年增加約14%，表現優於大巿。數字正好反映今年轉按巿道較去年活躍，主因是今年銀行對於轉按取態較去年積極，提供之轉按優惠較吸引，政府放寬按保推出「財爺PLAN」亦推動轉按量增加。

數據顯示，11月份中銀(香港)轉按巿佔率按月增4.2個百分點至23.1%(428宗，連續兩個月排名第一。恒生銀行升一級排第二，市佔率按月增1.5個百份點至18.9%，錄350宗轉按登記。滙豐銀行11月份再跌一級至第三名，轉按市佔率按月跌0.2個百分點至17.8%，錄得260宗轉按登記。渣打銀行錄260宗轉按登記，市佔率跌4個百分點至9.6%，維持第四名。10月份排名首四位銀行轉按巿佔率增1.4個百分點至69.4%。