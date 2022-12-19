中港證監原則同意再擴大股票互聯互通標的範圍

香港證監會與中國證監會發表聯合公告，原則同意進一步擴大合資格在內地與香港股票市場交易互聯互通機制(滬深港通)下買賣的股票的範圍。

上述擴大措施將同時涵蓋滬深股通及港股通。合資格股票的範圍經擴大後，獲納入滬深港通的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾80%。此舉將能加強內地與香港股票市場的互聯互通，並為兩地市場提供額外流動性。

滬深港通下的合資格股票將包括市值為50億元人民幣或以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數及深證綜合指數的成分股，以及同時發行了A及H股並為上海證券交易所／深圳證券交易所上市公司的股票。

港股通下的合資格股票範圍將擴展至包括屬恒生綜合指數成分股且符合有關條件(即屬於恒生綜合大型股指數和恒生綜合中型股指數的成分股，以及市值為50億港元或以上的恒生綜合小型股指數成分股)的在港主要上市外國公司的股票。此外，滬股通下港股通的合資格股票範圍將會與深股通下的港股通一致。

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，滬深港通的範圍進一步擴大，不但可為國際投資者提供更多A股的選擇，還能鞏固香港作為通往內地的門戶的地位。尤其是，將在港主要上市外國公司納入互聯互通的範圍內，對於鞏固香港作為國際公司的集資平台而言，別具重要的策略意義。

上述調整完善措施需時約3個月作準備，並將會待市場準備就緒和運作安排完成後實施。兩地證券交易所將會適時公布實施細節和正式推行的日期。