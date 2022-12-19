調查：近3成市民估明年樓價跌10至20%

經絡按揭轉介公布置業意向取態調查結果，86.4%受訪市民認為如加息持續，來年入市或投資部署取態將保持審慎。65%來年置業部署為「靜觀其變或先按兵不動」，其次為「考慮置業」佔15.4%，「考慮換樓」則佔12.4%。另一方面，31.4%認為息口持續上升最會影響來年樓按市場發展。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，今年本港樓市疲弱，加上受累經濟及加息壓力下，大部分市民的置業部署傾向持審慎態度。

調查顯示，在持有物業市民中，87.6%仍有按揭在身，當中75.9%因香港今年連番加息，使供樓壓力有所增加，他們主要以「節省其他日常開支(33.9%)」、「以按揭存款掛鈎戶口抵銷利息(29.9%)」及「轉按賺取銀行現金回贈(18.9%)」等方法慳息，另外近8成(79.8%)不會考慮加按套現或轉按。

考慮置業的市民中，68.6%為自用，59.3%投選「樓價下跌，趁低吸納」為主要置業誘因，其次為「全球通脹，磚頭較為保值」佔15.9%，「政府進一步放寬高成數按揭樓價上限」則佔9.3%。此外，70.7%考慮購入二手物業，一手物業佔24.3%。55%心儀樓價600萬元或以下物業，65.7%會承造高成數按揭。

展望2023年，27.4%受訪者認為樓價下跌10至20%，25.6%認為樓價下跌5至10%，25.1%認為樓價走勢相對平穩及保持5%上落的幅度。另外，75.8%認為如樓市持續下調，政府應進一步「減辣」刺激樓市交投及發展，當中39.6%期望政府放寬置業稅，放寬高成數按揭樓價上限及下降壓力測試要求則各佔2成半。