【風險升溫】美國或禁加密幣　FTX「薯條哥」同意到美受審

要論今年加密貨幣圈的風雲人物，非加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF，又稱「薯條哥」)莫屬。最新消息指，已被巴拿馬政府逮捕的「薯條哥」，已同意被引渡到美國受審。美國參議院銀行委員會主席Sherrod Brown近日則強調，加密貨幣市場是一個「複雜的、不受監管」的市場，表示「可能」會禁止加密貨幣。

據報，近期美國聯邦調查局(FBI)、美國證券交易委員會(SEC)與大宗商品期貨交易委員會(CFTC)為了「美國史上最大的金融詐欺案」幾乎全天候加班工作。同時，一直被關押在巴哈馬的主要嫌疑人「薯條哥」盛傳已一改過去拒絕引渡的態度，決定同意返美受審，惟甚麼原因另其改變主意則不得而知。他被SEC及CFTC起訴共8項罪名，包括詐騙投資者、挪用數十億美元的客戶資金，並影響美國公共政策等，其中2項電匯詐欺罪、2項電匯詐欺共謀罪和一項洗錢罪，每一項罪名最高可判處20年徒刑。

美或禁加密貨幣

早前大舉批評FTX的崩潰或敲響加密貨幣喪鐘的Sherrod Brown，近日再次談及美國聯邦機構需要處理加密貨幣市場的問題，並表示禁止加密貨幣這一問題可能會提上日程。但他也承認，完全禁止加密貨幣具有挑戰性，強調加密貨幣本身的問題比FTX大得多，故當局必須正確地做這件事，又指參議院已與財政部進行了交談，希望監管機構進行相關的評估。

不過，仍然有地方支持加密貨幣發展。市場消息指，尼日利亞眾議院資本市場和機構委員會主席Babangida Ibrahim稱，該國將很快通過一項法律，使比特幣和加密貨幣的使用合法化。該法案將修訂2007年的《投資和證券法》，並將比特幣視為合法的投資資本。