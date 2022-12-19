元朗區業主蝕讓比例逾3成　油塘半新樓3年勁輸3成

樓價持續回落，雖令交投有所回升，但蝕讓個案亦隨之增加。其中元朗區於過去周六、日買賣按周彈升1倍至14宗，但當中佔逾三成為蝕本貨，包括PARK YOHO Genova套三房單位，原業主持貨5年多轉售帳面虧損約39.6萬元。

中原王勤學表示，該區於周末期間出現5宗損手買賣，佔比例約35.7%，上述同類成交為屋苑19座中層D室，實用面積約736方呎，原叫價920萬元，減價32萬元或約3.5%，獲上車客以888萬元承接，呎價約12,065元。原業主於2017年7月以約927.6萬元一手入市，至今貶值約4.3%。

油塘海傲灣亦有一手貨大幅虧損。市場消息指出，該盤一個極高層單位，實用面積逾270方呎，開價約538萬元，減價至約497.5萬元成交，呎價逾1.78萬元。原業主於2019年以約722.4萬元入市，現沽貨帳面損失約224.9萬元或約31.1%。

啟德OASIS KAI TAK則錄明賺實蝕成交，美聯謝錦成稱，項目5座低層A室，實用面積約509方呎，兩房梗廚間隔，輕微減價15萬元，以1,045萬元售出，呎價約20,530元。單位2017年9月至今僅升值約47.5萬元或約4.8%，計及料使費原業主蝕讓離場。

此外，新界二線屋苑樓價不斷尋底，沙田欣廷軒做價跌穿「6球」，世紀21奇豐李嘉文表示，該盤1座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，放盤3個月累減40萬元，成交價598萬元，呎價約14,444元，創屋苑新低價。