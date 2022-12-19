美孚園景三房售630萬低市價8%　呎價跌穿1萬

市區大型藍籌屋苑做價隨大市下滑，荔枝角美孚新邨再錄呎價低於萬元成交，屋苑一個內園景三房戶以630萬元售出，呎價約9,589元，低市價約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧文頌指出，西半山羅便臣道80號1座高層D室，實用面積約840方呎，三房連套房間隔，以2,600萬元連車位易手，呎價約30,952元。原業主於2011年5月以1,830萬元買入單位，持貨11年帳面獲利770萬元，升值約42%。

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九龍區

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園本月暫錄約8宗成交，屋苑Q座高層9室，實用面積約558方呎，兩房間隔，議價後以686萬元成交，呎價約12,294元，新買家為同區上車客。原業主於1998年12月以225萬元購入單位，持貨24年現沽貨帳面獲利461萬元，升值逾兩倍。

●中原許永生稱，長沙灣泓景臺本月暫錄3宗成交，貼近上月全月4宗水平，平均實用呎價約15,534元。屋苑2座低層H室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最初開價720萬元，議價後以695萬元易手，呎價約15,760元。原業主於2007年3月以242萬元入市，持貨15年帳面獲利453萬元，升值約1.87倍。

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街59號中層A室，實用面積約657方呎，三房間隔，外望內園景，成交價630萬元，呎價約9,589元，低市價約8%。單位1995年購入價約273萬元，至今約27年升值約357萬元，升幅約1.3倍。

●中原呂燕萍指出，西南九龍御金‧國峯6座高層B室銀主盤，實用面積約400方呎，一房間隔，望海景，開價848萬元，其後減至808萬元，最終以725.88萬元易手，呎價約18,147元。單位2012年買入價約692.1萬元，至今升值約33.78萬元。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月暫錄約60宗二手成交，對比上月同期約35宗升約71.4%，其中雅典居本月暫錄3宗成交，屋苑1座低層B室，實用面積約874方呎，三房連套房間隔，開價約1,220萬元，減價92萬元，以1,128萬元連車位易手，呎價約12,906元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山曉峯灣畔本月暫錄約3宗成交，屋苑5座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後以598萬元易手，呎價約12,407元。原業主於2014年以465萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約133萬元，升值約28.6%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城M座中層5室，實用面積約551方呎，三房間隔望海景，叫價880萬元，放盤僅1日，即減80萬元以800萬元成交，呎價約14,519元。原業主於2000年11月以253萬元購入上址，持貨22年轉售，帳面賺約547萬元，升值約2.2倍。

●世紀21奇豐李嘉文指出，沙田欣廷軒1座低層F室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原叫價638萬元，累減40萬元，成交價598萬元，減幅約6.3%，呎價約14,444元，創屋苑近年最低成交價。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世2座北翼中層D室，實用面積約757方呎，三房連套房間隔，望山景，叫價1,300萬元，累減62萬元以1,238萬元成交，呎價約16,354元。原業主於2012年3月以928萬元購入上址，持貨逾10年帳面獲利310萬元，升值約33%。

●中原周家傑指出，沙田御龍山10座中層D室，實用面積約764方呎，三房連套房間隔，開價約1,250萬元，議價後以1,200萬元沽出，呎價約15,707元。原業主於2012年以776.8萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約423.2萬元，升值約54.5%。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區本月暫錄約40宗二手成交，其中粉嶺牽晴間12月暫錄約兩宗成交，屋苑12座高層E室，實用面積約380方呎，兩房間隔，開價約558萬元，議價後以503萬元易手，呎價約13,237元。原業主於2011年以228萬元購入上址，持貨11年帳面獲利約275萬元，升值約1.21倍。

●利嘉閣周雪雯稱，上水公屋太平邨平靜樓低層5室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以約200萬元未補價第二市場價易手，呎價約4,049元。原業主2002年以約18.2萬元向房委會一手購入，持貨約20年帳面獲利約181.8萬元，升值約10倍。

●美聯陳少枝表示，上水天巒2期日內瓦大道東雙號洋房，實用面積約1,815方呎，連約1,462方呎花園，以約3,100萬元購入，呎價約17,080元。買家為同屋苑業主，看好北部都會區發展，增持單位作長線投資。原業主於2010年10月以約2,711萬元購入物業，是次成交帳面獲利約389萬元，升值約14.3%。

●中原謝家偉指出，荃灣麗城花園3期5座低層H室，實用面積約728方呎，三房連套房間隔，9月放盤價800萬元，業主移民急讓，連月降價，本月減至700萬元，近日吸引換樓客洽購，議價後以660萬元成交，呎價約9,066元。原業主於2014年初以501.8萬元買入單位，帳面獲利158.2萬元，升值近32%。

●中原余仲平表示，荃灣區本月累錄約60宗二手成交，屋苑3期2座中層C室，實用面積約742方呎，現為三房連套房間隔，開價750萬元，減價38.2萬元，以711.8萬元成交，呎價約9,593元。

●中原張志豪稱，荃灣愉景新城2座低層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，開價670萬元，累減45萬元，獲上車客以625萬元承接，呎價約12,626元。原業主於2017年4月以599萬元買入單位，持貨5年帳面獲利26萬元，單位升值4.3%。

●中原黃國強表示，青衣區本月累錄57宗二手成交，已超越上月全月54宗的紀錄，而上月同期只有25宗成交。其中盈翠半島9座高層H室，實用面積約513方呎，兩房間隔，享內園景，今年4月放盤叫價950萬元，11月降價至850萬元，新近經上車客議價一個多星期，終減至788萬元沽出，呎價約15,361元。

●中原陳智生表示，屯門居屋兆禧苑E座中層16室，實用面積約363方呎，原則一房改兩房間隔，已補價自由市場開價380萬元，經議價後以348萬元成交，呎價約9,586元。原業主於2019年4月以458萬元入單位，持貨3年多轉售，帳面蝕讓110萬元，單位貶值24%。

●祥益古文彬指出，屯門居屋兆康苑C座低層7室，實用面積約455方呎，兩房間隔，放盤不足24小時，減價25萬元，以375萬元已補價自由市場價成交，呎價約8,242元。

●美聯馮根明稱，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層D室，實用面積約901方呎，三房連套房間隔，議價100萬元，以1,220萬元成交，呎價約13,541元。原業主於2017年以約1,088萬元購入上述單位，持貨逾5年帳面獲利132萬元，升值12%。

●美聯徐君寶表示，元朗居屋宏富苑低層7室，實用面積約435方呎，開價348萬元，同時獲數組白居二買家關注，經競價後價高者得，搶高至352萬元未補價第二市場價成交，呎價約8,092元。原業主於2017年以約219萬元購入物業，持貨5年帳面獲利約133萬元，升值約61%。

●美聯余偉峰稱，將軍澳城中駅7座高層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以760萬元放盤，減價45萬元或約6%，以715萬元成交，呎價約14,215元。原業主於2008年5月以315萬元購入單位，持貨超過14年，帳面獲利400萬元，升值超過1.2倍。

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳叠翠軒4座低層F室，實用面積約660方呎，三房連套房間隔，以750萬元放盤，一個半月後獲買家接洽，議價後減價61萬元，以約689萬元成交，呎價約10,439元，高市價約4%。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋唐明苑B座低層3室，實用面積約601方呎，三房間隔享內園景，今年5月開價約488萬元放盤，累減約98萬元，以390萬元未補價第二市場價成交，呎價約6,489元。原業主1999年以約95.99萬元購入上址，持貨約23年帳面獲利約294萬元，升值約3倍。

●中原關偉豪稱，將軍澳維景灣畔12月錄得12宗成交，平均實用呎價約14,695元，屋苑7座中層G室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價850萬元，最終減77萬元，以773萬元易手，呎價約15,585元。

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