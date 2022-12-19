港股有「新水」到！中港互聯互通將納入更多股票

中國證監會和香港證監會準備把更多股票納入互聯互通，兩地交易所及登記結算機構將完善相關業務規則、推進技術系統開發及測試等準備工作，距離正式實行要等3個月左右，而具體時間將由交易所另行通知。交易所可對標的納入的具體條件、調整機制等作出規定。

港股通標的範圍調整有兩個方向，首先是港股通(滬)的股票範圍擴大至與港股通(深)一致，即納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。

另一個、也是較亮眼的方向，就是納入在港主要上市的外國公司股票，入選資格是作為恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。恒生指數公司對「外國公司」的定義，乃註冊地和經營主要業務俱不在香港及內地的企業。

北向交易即滬深股通的標的範圍亦有調整，擬納入市值50億人民幣及以上、符合「一定流動性標準」等條件的上證指數或深證綜合指數成分股，以及上交所或深交所上市的A+H股公司中的A股。

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，滬深港通再度擴容，可為國際投資者提供更多A股的選擇，還能鞏固香港作為通往內地的門戶的地位，尤其是將來在港主要上市外國公司納入互聯互通，對鞏固香港作為國際公司集資平台，別具重要的策略意義。

不過，要記住的是，「北水」買不買完全是內地投資者的自由選擇。