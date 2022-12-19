港股有「新水」到！中港互聯互通將納入更多股票
2022年12月19日 21:34
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中國證監會和香港證監會準備把更多股票納入互聯互通，兩地交易所及登記結算機構將完善相關業務規則、推進技術系統開發及測試等準備工作，距離正式實行要等3個月左右，而具體時間將由交易所另行通知。交易所可對標的納入的具體條件、調整機制等作出規定。
港股通標的範圍調整有兩個方向，首先是港股通(滬)的股票範圍擴大至與港股通(深)一致，即納入市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。
按此定義及周一收市價計算，再翻查現有標的名單，港股通(滬)大概3個月後有機會會新增的標的股，有大家樂(00341)、六福集團(00590)、北京首都機場(00694)、港華智慧能源(01083)、361度(01361)、日清食品(01475)等。這些已在港股通(深)的股份，未來有望「多條水喉」。
另一個、也是較亮眼的方向，就是納入在港主要上市的外國公司股票，入選資格是作為恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值50億元及以上的恒生綜合小型股指數成分股。恒生指數公司對「外國公司」的定義，乃註冊地和經營主要業務俱不在香港及內地的企業。
綜合兩者推斷，入選的大型股估計有俄鋁(00486)和普拉達(01913)，中型股估計有歐舒丹(00973)、新秀麗(01910)、金界控股(03918)，小型股而周一(19日)收市市值達標的有Vesync(02148)。
反而內地門店成行成市的UNIQLO母公司迅銷(06288)，以及宏利金融(00945)礙於不是主要上市，暫仍無緣受「北水」眷顧。Niraku(01245)，以及「恒生外國公司綜合指數成分股」兗煤澳大利亞(03668)、中智全球(06819)、Dynam Japan(06889)、法拉帝(09638)，暫時不在恒生綜合大型股、中型股或小型股指數。
北向交易即滬深股通的標的範圍亦有調整，擬納入市值50億人民幣及以上、符合「一定流動性標準」等條件的上證指數或深證綜合指數成分股，以及上交所或深交所上市的A+H股公司中的A股。
證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，滬深港通再度擴容，可為國際投資者提供更多A股的選擇，還能鞏固香港作為通往內地的門戶的地位，尤其是將來在港主要上市外國公司納入互聯互通，對鞏固香港作為國際公司集資平台，別具重要的策略意義。
不過，要記住的是，「北水」買不買完全是內地投資者的自由選擇。