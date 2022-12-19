一手成交略回暖 啟德跑道區新盤創新高價
2022年12月19日 22:01
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新盤市場氣氛有略為回暖的迹象，周一的交投步伐有所加快。啟德跑道區有豪宅新盤以逾8,402萬元沽出四房大戶，成交價再打破區內新高。另有發展商透露明年推盤大計。
●啟德跑道區澐璟四房售8,402萬元再創區內新高
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，周一(19日)透過招標連沽4伙，為首錄四房大戶成交，售價及呎價更再度刷新啟德跑道區紀錄，單日吸金逾2.74億元。
項目最新錄得的成交介乎約3,563.7萬至8,402.56萬元，成交呎價約37,513至43,709元。當中，成交價最高為1座9樓A室，實用面積2,088方呎，四房間隔，成交呎價約40,242元，成交價屬啟德跑道區新高。同時，1座12樓B室，實用面積1,870方呎，四房間隔，連同兩個車位以8,173.6萬元沽出，呎價43,709元屬區內紀錄新高。資料顯示，該盤由上月中開售至今，透過招標累沽18伙，套現逾7.4億元。
●會德豐地產明年可推售單位逾2,000伙
會德豐地產計劃明年可推售的住宅單位數量逾2,000伙，主要來自5個項目。會德豐地產常務董事黃光耀表示，預計明年推出項目包括藍田港鐵站KOKO HILLS第3A及第3B期、將軍澳日出康城第12期、灣仔春園街精品住宅項目、啟德兩個合作項目MIAMI QUAY II及啟德承豐道19號，將視乎市況分期推盤。而明年的銷售目標金額逾100億元。
●啟德MONACO及GRANDE MONACO展開交樓程序
會德豐地產旗下的已屆現樓的啟德MONACO及GRANDE MONACO，周一(19日)晚上舉行亮燈儀式，寓意項目入伙在即。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，,項目將展開收樓程序，短期內會安排住客體驗會所設施。最新對傳媒開放兩個現樓單位，包括2A座25樓B室，實用面積678方呎，三房連儲物室間隔。
另一個為低座D座3樓及5樓及天台A室，採複式設計，實用面積1,543方呎，連552方呎天台，屬四房兩套間隔，外望啟德河景。預計聖誕假期會對公眾開放上述現樓示範單位。
●旺角利奧坊‧壹隅周五起發售8伙
市區新盤不乏承接，恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅本月至今暫錄16宗成交，周一(19日)上載銷售安排，落實周五(23日)起以先到先得形式發售8伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述即將發售單位包括5伙開放式戶、2伙一房戶及1伙兩房戶，實用面積由206至383方呎，扣除最高8%折扣後，折實售價485.48萬至964.43萬元，折實呎價23,231至25,181元。
該盤今日最新沽出1座8樓M室，實用面積267方呎，採一房間隔，成交價為565.41萬元，呎價約21,176元。資料顯示，項目全盤提供614伙，由今年5月開售至今累沽229伙，套現逾14億元。
●觀塘凱滙第2期單日沽兩伙連天台戶
一手市場交投以餘貨主導，信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周一(19日)透過招標沽出兩伙連天台特色戶，共涉2,567.3萬元。其中，5座51樓F室，實用面積610方呎，採兩房連儲物室間隔，連484方呎天台，以1,299.3萬元成交，呎價為21,300元。
另一伙成交單位為5座51樓E室，實用面前594方呎，屬兩房連儲物室間隔，連484方呎天台，以1,268萬元易手，呎價約21,347元。而同系的凱滙第1期最新有交易告吹，涉及單位為第2座55樓M室，實用面積880方呎，連724方呎天台，原本於本月11日以2,080萬元售出，呎價約23,636元，惟交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●啟德THE HENLEY II兩房呎價23,816元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，最新沽出第1座3樓E室，實用面積575方呎，兩房間隔，以1,369.42萬元成交，呎價23,816元。
●油塘朗譽開放式戶售467萬元
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，最新沽出1座25樓B室，實用面積261方呎， 開放式間隔，以467.39萬元沽出，呎價約17,908元。資料顯示，該盤本月初開售至今累沽11伙，套現7,248.47萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽兩伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(19日)最新再錄兩宗成交，共涉868.05萬元。當中， E座15樓16室，為實用面積316方呎的一房連衣帽間單位，成交價439.23萬元，呎價約13,900元。