一手成交略回暖　啟德跑道區新盤創新高價

新盤市場氣氛有略為回暖的迹象，周一的交投步伐有所加快。啟德跑道區有豪宅新盤以逾8,402萬元沽出四房大戶，成交價再打破區內新高。另有發展商透露明年推盤大計。

●啟德跑道區澐璟四房售8,402萬元再創區內新高

項目最新錄得的成交介乎約3,563.7萬至8,402.56萬元，成交呎價約37,513至43,709元。當中，成交價最高為1座9樓A室，實用面積2,088方呎，四房間隔，成交呎價約40,242元，成交價屬啟德跑道區新高。同時，1座12樓B室，實用面積1,870方呎，四房間隔，連同兩個車位以8,173.6萬元沽出，呎價43,709元屬區內紀錄新高。資料顯示，該盤由上月中開售至今，透過招標累沽18伙，套現逾7.4億元。

●會德豐地產明年可推售單位逾2,000伙

會德豐地產計劃明年可推售的住宅單位數量逾2,000伙，主要來自5個項目。會德豐地產常務董事黃光耀表示，預計明年推出項目包括藍田港鐵站KOKO HILLS第3A及第3B期、將軍澳日出康城第12期、灣仔春園街精品住宅項目、啟德兩個合作項目MIAMI QUAY II及啟德承豐道19號，將視乎市況分期推盤。而明年的銷售目標金額逾100億元。

●啟德MONACO及GRANDE MONACO展開交樓程序

會德豐地產旗下的已屆現樓的啟德MONACO及GRANDE MONACO，周一(19日)晚上舉行亮燈儀式，寓意項目入伙在即。會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，,項目將展開收樓程序，短期內會安排住客體驗會所設施。最新對傳媒開放兩個現樓單位，包括2A座25樓B室，實用面積678方呎，三房連儲物室間隔。

另一個為低座D座3樓及5樓及天台A室，採複式設計，實用面積1,543方呎，連552方呎天台，屬四房兩套間隔，外望啟德河景。預計聖誕假期會對公眾開放上述現樓示範單位。

●旺角利奧坊‧壹隅周五起發售8伙

該盤今日最新沽出1座8樓M室，實用面積267方呎，採一房間隔，成交價為565.41萬元，呎價約21,176元。資料顯示，項目全盤提供614伙，由今年5月開售至今累沽229伙，套現逾14億元。

●觀塘凱滙第2期單日沽兩伙連天台戶

另一伙成交單位為5座51樓E室，實用面前594方呎，屬兩房連儲物室間隔，連484方呎天台，以1,268萬元易手，呎價約21,347元。而同系的凱滙第1期最新有交易告吹，涉及單位為第2座55樓M室，實用面積880方呎，連724方呎天台，原本於本月11日以2,080萬元售出，呎價約23,636元，惟交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。

●啟德THE HENLEY II兩房呎價23,816元

●油塘朗譽開放式戶售467萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽兩伙