阿根廷11月通脹92%　贏世界盃團結國民盼改革自救

阿根廷擊敗法國贏得世界盃，一洗「亞軍廷」的污名，為飽受經濟困頓、銀紙如同廢紙的阿根廷人打下一劑強心針。一尊「大力神盃」固然不能幫助這個上世紀曾富甲一方的南美洲大國解決當前的困局，阿根廷能否浴火重生、充分釋放潛力，還看社會上下能否團結起來實現改革。

阿根廷的通脹可以用「猖獗」來形容，上周四才公布11月數字再升至92.4%，市場估計12月的通脹率會爆上99%，直追1986年已故球王馬納當拿捧起「大力神盃」時的116%和1978年以主辦國身份奪冠時的176%，難怪接近四成國民生活於貧窮線以下，今年初以來阿根廷央行已9度加息，至現在息率高達75厘！

物價貴債務重 印錢度日

經濟如此疲弱下，阿根廷3月再從國際貨幣基金組織(IMF)向該國發放440億美元(約3,432億港元)救助避免債務違約。IMF總裁格奧爾基耶娃坦言，阿根廷物價飛漲、國家債務纍纍人均收入受壓、貧窮人口增加等一系列突出的經濟困苦會持續，「政壇和社會凝聚共識」是推動改革的關鍵。她的話，好像要剛圓夢的美斯發揮杜奧巴調停科特迪瓦內戰那樣的效力。

美利堅大學拉丁美洲及拉丁族裔研究中心研究員波塞坎斯基(Arturo Porzecanski)則指，阿根廷獲得上述貸款援助時關於財政和貨幣目標的承諾看起來不太嚴苛，可那是基於相對樂觀的經濟假設，阿根廷現時的改革或許不足以提振信心、推動經濟可持續地發展。IMF並沒有讓阿根廷債務重組，不貸款就要面對他們違約，這樣也有損IMF的聲譽。

開發資源或有一線生機

一如財政廢弛的古代皇朝，阿根廷印錢度日，通脹高就增加補貼，補貼多再激發通脹，這些錢不少是給低收入民眾發放電力和燃氣費資助，以及佔公共開支多達四成的國家養老金，上半年政府開支按年飆七成，還高過通脹率。波塞坎斯基分析，阿根廷的病灶於政府的民粹措施扭曲市場，政界又不團結，不論是疫情爆發之前或之後，均損害商業及投資信心。

不過，幅員廣袤的阿根廷也不是毫無希望，擁有世上第二大的頁岩氣儲備，還有號稱「新石油」、車用電池必須的鋰資源，苦於能源危機的德國總理紹爾茨也開腔支持阿根廷開發這些資源。阿根廷另一潛在亮點在於明年有望與歐盟，以及一組鄰國巴西、烏拉圭和巴拉圭簽訂貿易協議，支持者寄望可以迫使阿根廷拆除保護主義壁壘，開拓商機和增長潛力。現屆政府為穩定經濟限制農產品出口。

法國料明年經濟僅增0.3%

至於基利安麥巴比上演帽子戲法也衞冕失敗的法國，短期內經濟亦頗為難行。法國央行估計，法國明年經濟增長僅0.3%，遠低於財政部預算所指的1%，更不排除陷入衰退，實際情況視乎歐洲天然氣供應。該行預測，通脹應於本季以7.3%見頂，明年末季回落至4%，問題是能源漲價的衝擊於2024年緩和後，服務業的通脹仍存在。