美企盈利恐慘如金融危機　道指早段跌35點

投資者正努力擺脫對經濟衰退的恐懼，但有大行警告明年標指最壞情況恐低見3,000點。道指周一早段跌35點，至32,885點；標指跌14點，至3,838點；以科技股為主的納指跌76點，至10,628點。恒指夜期跌97點，報19,343點，低水10點。

今年分析準繩度甚高、曾經估中今年初美股調整的「神準」分析員、摩根士丹利投資總監Michael Wilson警告，美國企業盈利慘況或可與2008年金融危機時相「媲美」，並將使股市滑落至「大部分投資者始料不及」的新低。

他又表示，雖然美國通脹正開始從歷史高位回落，但近期經濟疲軟的迹象令人憂慮，給予非必需品和科技硬件股「減持」評級，「增持」醫療保健、必需品和公用股。該行目前預期明年標指最壞情況將跌至3,000點，意味較上周五收市跌約22%，稱儘管美股現時估值仍較高，但目前的股票風險溢價仍低過2008年水平。

CFRA首席投資策略員斯托瓦爾則認為，經濟正走向衰退，明年股市情況可分為兩半，標指上半年將重新測試10月份的低位，即約3,491點附近，下半年或有所改善，料明年底在4,575點左右水平。

企業消息方面，歐盟委員會向Facebook(Fb)母公司Meta發出一份控訴書(Charge Sheet)，指Meta將其佔主導地位的社交媒體Fb與其分類廣告服務「Marketplace」聯繫在一起，意味「Fb用戶在別無選擇下連結到Marketplace」，或有違反壟斷法。

現階段Meta將有機會就此事進行辯論，惟最終委員會若確定其違反反壟斷規則，Meta可能面臨高達其全球年收入10%的罰款，其股價曾跌3%。

美國國防承包商L3 Harris公布，以每股58美元收購火箭製造商Aerojet Rocketdyne，計及淨債務，涉款約47億美元(約366.6億港元)，前者股價周一曾跌3%，後者則升1%。

交易料將在明年完成，主要視乎所需的監管批准和許可，以及其他慣常的成交條件。L3 Harris行政總裁Christopher E. Kubasik表示，通過是次收購，公司將利用合共逾5萬名員工的綜合才能，推動流程改進、增強業務營運，以及提升重要的國家資產表現。