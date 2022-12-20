東方日報B1：華商業信心新低　經濟弊

儘管中國防疫措施日漸鬆綁，但恐難以挽救營商信心！英國研究機構世界經濟(World Economics)調查顯示，12月的中國商業信心指數按月跌3.7，至48.1，不但低於50盛衰分界線，更創2013年1月有紀錄以來最低，反映疫情升溫對經濟活動的影響，並暗示明年可能出現衰退。惟有分析預料，內地當局將進一步減息降準，並支持人民幣轉強勢，有助穩定市場預期。

世界經濟認為，調查反映內地經濟增長速度大幅放緩，並可能在明年走向衰退，特別是當地面對着新冠肺炎疫情確診個案激增，對企業和消費者均造成打擊，目前表示受到疫情負面影響的公司比例已升至高位，逾半數表示他們的業務正受到傷害。另外，環球經濟疲軟亦會損害內地的出口表現。

不過，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤相信，內地或會繼續推進和落實疫情防控措施的大幅放鬆，惟一些地方在冬季可能會繼續執行部分現存的防疫政策。明年3月的兩會料當局會將經濟增長目標設定在5%左右，瑞銀則預計內地明年國內生產總值(GDP)增長為4.9%。

市場普遍認為，內地當局明年會繼續力谷經濟，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，財政刺激措施和穩定的貨幣政策，將是內地明年實現經濟增長的有力工具，惟預計從現在到明年3月，內地經濟復甦前路坎坷，最新預測內地今年第四季GDP按年負增長0.4%，今年全年增長為2.06%，而明年增長4.3%。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝亦指出，中央經濟工作會議強調貨幣政策應「精準有力」，並重新加入「保持流動性合理充裕」表述，在岸人民幣的走勢似乎早已反映此即將出台的政策，中國人民銀行進一步減息或降準可期，宏觀槓桿率將上升，但強調這並不等於量化寬鬆。

洪氏又指，隨着內地實施以成長為導向的政策，內地需求可能復甦，尤其是相較受到美國聯儲局鷹派政策壓制的外國需求而言，內地居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)之間的差值，表明了內需較外需強，在岸人民幣可能將會走強。

為維護年底流動性平穩，人行周一在公開市場合共開展850億元(人民幣‧下同)逆回購操作，當中包括時隔逾兩個半月重啟的14日期逆回購，佔760億元，7日期佔90億元，中標利率分別持平於2.15厘和兩厘；逆回購操作連續第二日放量，公開市場單日淨投放830億元，本周共有490億元逆回購到期，周一至周四每日各20億元，周五為410億元。

在岸人民幣兌每美元收市創近一星期新低，報6.9747，較上周五收市價下跌31點子；中間價則輕微上升45點子，報6.9746。有交易員指出，年尾臨近，加上部分機構交易員在家工作，使成交量愈來愈低迷，放鬆疫情管控的短期衝擊也愈來愈明顯。另一方面，美元趨穩反彈也會壓制人民幣表現，由於匯市缺乏關鍵事件引導，匯價預料很難有大的上落。