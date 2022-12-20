林嘉麒：港股年底料牛皮偏淡

恒指上周高低波幅只有約730點，觀望味濃。儘管上周初的美國消費物價指數(CPI)較預期低，惟議息後聯儲局主席鮑威爾言論「鷹」派，一方面暗示還將進一步加息，另明言不應對明年減息有過分憧憬。同時，聯儲局將明年美國經濟增長預測增速大幅調低0.7個百分點。在投資者將繼續憂慮美國經濟衰退下，美股明顯走弱。

不過，港股未見受太大影響，恒指仍守於19,000點關口。自內地公布多條防疫政策微調，復常氣氛令投資者有一定的憧憬，同時亦期待中央經濟工作會議。會議內容在周末公布了，儘管未見有太大驚喜，惟細節中強調了多個方向。

首先提出的也是「穩」，保持經濟平穩運行至關重要，着力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。其中，最優先的仍是內需，着力擴大內地需求，恢復和擴大消費放在優先位置。其次是基建，是通過政府投資和政策激勵，帶動全社會投資，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板專案建設。

市場憧憬復常願境未變

不過，有關數碼經濟方面，儘管提到大力發展數碼經濟，支援平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，但重申了提升常態化監管水平。內房方面，有效防範化解重大經濟金融風險，確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，有效防範化解優質房企風險，改善資產負債狀況。同時，要堅決依法打擊違法犯罪行為，支持剛性和改善性住房需求。再重申堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡等。

貨幣政策方面，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。是次工作重點似乎在重申從前決定的重要性而多於新方向及數字上的追求。既然投資者也在憧憬復常，就算市場認為「沒有新意」，惟影響投資者對明年中港股市的願境應該不大。

外圍陷困境 增調整風險

在聖誕假期前，要留意本周公布的美國11月個人消費開支(PCE)價格指數。由於這是聯儲局最關心的數據，市場預計按年與按月增幅都將延續此前連月下降的趨勢。大家應關注資料所反映的工資與通脹螺旋上升的風險。另外，投資者也在慎重評估美國經濟面臨的衰退風險。受抵押貸款利率升高影響，美國房地產市場不斷降溫，本周公布的11月新屋開工、營建許可以及現樓銷售等資料可能會繼續下滑。

歐洲方面，市場亦擔憂持續不斷的罷工潮將令已經陷入困境的英國經濟雪上加霜。港股近期在高位整固，的確未受外圍有很大影響，但「十個牛皮九個淡」，年底前會否出現新一輪的獲利調整呢？投資者應該要作這個假設。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

（作者為註冊持牌人士）