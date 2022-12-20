廖嘉豪：亞洲明年或幸免於衰退

中國需求是2022年亞洲旅遊和消費中缺失的重要動力，這股力量或將在2023年釋放，不僅可以帶動中國消費相關行業，亦有望帶動更廣泛的亞洲區消費復甦。亞洲其他地區消費活動水平仍遠低於疫情前水平，即使是上半年較早時候從防疫限制中重新開放的市場，如泰國、新加坡、馬來西亞和印度，遊客人數也僅恢復到2019年水平的一半左右。日本、南韓和香港開始重新開放的時間較晚，而且速度較慢，遊客人數僅回到2019年水平的20%左右。中國的旅遊復甦在2022年底才剛剛開始，但重新開放的速度令外界驚喜，並可能在2023年大大提振亞洲區的消費需求。

由於歐美或將陷入經濟衰退，全球需求可能在2023年減弱，區域消費將成為復甦關鍵。當中國全面重新開放時，旅遊業佔GDP比重較高的市場可能受益最大，例如菲律賓、泰國和馬來西亞。亞洲股票中，航空、酒店、零售、食品和飲料等旅遊相關行業，或直接受惠於旅遊增加帶來的推動力。到2023年，這些行業的營業額和價格都可能大幅上升，從而對收入和利潤率起正面作用。相關行業中，賭場、酒店和航空公司等行業收入已經在回升，但尚未完全恢復其潛力。隨着中國明年加入世界其他地區重新開放的行列，這些行業的收入或顯著改善，並將轉化為盈利增長。

地區股票方面，投資者可多留意不易受全球需求放緩影響的地區。印度對美國/歐洲的出口比例雖然高於對亞洲的出口，但其整體經濟對外部需求的依賴程度較低，出口僅佔GDP的20%。越南估計最容易受到全球需求影響，其40%以上的出口都流向美國/歐洲和亞洲，同時也是最依賴出口的國家之一。這可能會使越南在2023年對美國/歐洲的周期性風險更加敏感，即使它亦顯著受惠於中國需求反彈。亞洲其他地區已經大大降低對美國/歐盟出口的依賴程度。其中南韓、新加坡和印尼出口到中國的比例超過70%。如果同時審視投資和消費需求，也會看到類似情況，越南、新加坡、南韓和馬來西亞有超過5%的GDP與來自中國的最終需求有關。

除了重新開放帶來的潛在需求外，亞洲對美國經濟放緩的外部抵禦能力也相對較高。亞洲市場的外匯儲備在2022年下降，但儲備仍足以覆蓋一年以上的經常帳和短期債務，即使是在馬來西亞、印度和印尼等較脆弱的市場也是如此。潛在的出口疲軟可能會削弱部分緩衝，但到2023年對亞洲的影響可能有限，因為聯儲局進一步收緊政策對區內貨幣造成的威脅漸減。即使考慮到全球經濟放緩，亞洲也有條件在2023年避免衰退，關鍵的轉變是中國。

中國重新開放對明年亞洲市場有利，較長線看，印度市場的人口結構和支持政策亦創造了長遠投資機會。目前消費呈現抗跌力，其私人消費在過去十年中每年增長6.2%，高於整體經濟增長的速度，目前已貢獻經濟的60%。印度擁有14億人口，提供了人口紅利，每名就業人口平均撫養人數，是截至目前為止與其他主要經濟體相比最有利的。此外，快速城市化將繼續擴大印度的中產階級，他們已經佔當地私人消費近一半。2022年，印度超過英國成為世界第五大經濟體，並有望在2027年升至第三位。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪