道指跌162點　紐油升1.2%

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報104.67；港匯見7.7796；離岸人民幣(CNH)報6.9838；美元兌日圓處136.94；歐元報1.0611，英鎊報1.2154。金價處1,787.58美元。布油報80.1美元，紐油報75.87美元。比特幣跌1.7%，報1.64萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水60點。

●道指收報32,757點，跌162點或0.49%；標指收報3,817點，跌34點或0.9%；納指收報10,546點，跌159點或1.49%。

●港股ADR指數向下，按比例計算，收報19,247點，跌203點。

●即月恒生指數夜期收報19,287點，跌153點，低水66點，成交12,117張。

●紐約期油收報每桶75.19美元，升0.9美元或1.21%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.8美元，升0.76美元或0.98%。

●紐約期金收報每安士1,797.7美元，跌2.5美元或0.14%。

●旭輝控股折讓14%配售股份，淨籌約9.46億元。

●雅居樂折讓17.4%配股，集資6.17億元。

●57.5%網友贊成馬斯克卸任推特CEO，他曾稱將會遵守結果。

●英國富時100指數收報7,361點，升29點或0.4%；德國DAX指數收報13,942點，升49點或0.36%；法國CAC指數收報6,473點，升20點或0.32%。

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