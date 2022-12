外媒報道,《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)周末首映票房差過市場預期,拖累迪士尼周一(19日)收跌4.7%,報85.78美元,期間一度觸及52周低位85.41美元。迪士尼過去一年股價已累挫逾4成。

《阿凡達》續集由占士金馬倫(James Cameron)執導,首周末的美國票房錄1.34億美元收入,遠低過分析員預期的1.75億美元,亦不及迪士尼預測的1.35億至1.5億美元的下限。

然而,票房分析員並不擔心,原因《阿凡達》(Avatar)於2009年上映,首周末票房只有7,700萬美元,後來成為史上最賣座電影。

消息指,迪士尼計劃在2024年12月上映《阿凡達3》。《阿凡達4》及《阿凡達5》則可能分別在2026年12月及2028年12月上映。