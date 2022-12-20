第五屆中移動香港行山節　走進元宇宙換小狸貓NFT

由中國移動香港(CMHK)與中國香港旅行遠足聯會聯合主辦的「中移動香港行山節」亦踏入第五年，大會特別挑選十大行山路線，邀請全港市民一同參與，共同發掘香港獨特山脈環繞的天然優勢。大會更首度為活動注入NFT(非同質化代幣)元素，由MyLink小狸貓化身行山達人，打造「運動元宇宙」。

今年主題為「十八區一起行 全港動起來」，特選10條行山路線，邀請市民在不受地域及時間所限下，一同參與有益身心的行山活動。行山節啟動禮月初於大平山舉行，並吸引超過2,000人參與，為歷來參與人數最多、覆蓋線路最廣，活動更橫跨至明年2月初，冀為全港發放正能量。

雖然目前香港入境要求仍處於有限度放寬，CMHK希望能繼續將香港獨特山脈環繞的天然優勢推廣至世界各地，吸引更多旅客來港，計劃未來行山節將預留部分名額予海外旅客一同參與。同時，從明年開始行山節活動將於每年12月的第一個星期日舉辦，將其打造成每年一度的盛事，並讓海外遊客提早計劃有關行程，從而振興香港旅遊業。

元宇宙近年成為社會熱話，「中移動香港行山節」首度引入元宇宙元素，宣布推出「CMHK Hiking」限量NFT獎章，由MyLink小狸貓化身行山達人，帶領全港進入「運動元宇宙」，遊遍十大行山路線，以吸引更多年輕一代參與，一同發掘香港各區的大自然景色。當中，大平山路線NFT已於月初活動啟動時推出，短短兩星期內，價值已貼近1,000港元，極具潛力及收藏價值。

參加者可透過MyLink手機App(應用程式)參與「CMHK Hiking」NFT活動，於即日起至2023年2月3日，首2,500位完成太平山路線的合資格MyLink用戶可即時獲發以MyLink「CMHK Hiking」NFT獎章一枚，先到先得；而其他9條路線，每條路線首500位完成的參加者亦可獲得「CMHK Hiking NFT」限量獎章一枚。

首100位成功集齊十大路線NFT的行山高手，更可額外獲得特別版NFT獎章一枚。每一枚「CMHK Hiking」NFT獎章皆以十大路線地標作設計背景，配以不同表情及行山造型的小狸貓，且每枚款式NFT圖案都絕不重複，極具收藏價值。