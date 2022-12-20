李偉傑：新世界發展受惠復常通關概念

疫情困擾3年後，內地近期防疫措施進一步放寬，市場對未來內地「復常」帶來憧憬，本港明年首季有望與內地「通關」，上周資金湧入受惠相關板塊輪動。本周待消化短期獲利盤後，預計後市仍有力挑戰兩萬點，其中，本港地產及收租的股份現價估值仍然偏低，相信板塊跟隨大市短線回氣後，仍有力炒上。

除物業發展表現優越外，集團具有標誌性的K11商場突顯獨特品牌優勢，與眾多國際知名品牌合作，K11項目營運效率及租率提升所帶動，香港K11商場和內地K11商場EBIT分別增長了6%和11%，銷售額按年增長8%和15%。

市場普遍估計內地明年將進一步放寬防疫封控措施，集團位於香港國際機場具有標誌性的航天城「11天空」項目，預計於2022年至2025年分階段開幕，屆時將成為大灣區新地標，項目設有一站式零售飲食娛樂商業區及三幢甲級寫字樓。相信集團除了受惠內地復常概念外，亦可受惠本港通關，而帶來正面提升效益。

股價走勢上，該股早前跟隨大市從低位極速反彈，反映資金認同集團吸引力，現時在100天線水平之上反覆整固，建議在現價分注吸納，初步以250天移動平均線25.4元作為短期目標，預料明年復常及通關概念支撐下，進取目標可定32元，防守位置在19元水平。除了短線博反彈，作為中長線收息投資不失為可取之選。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)