【高盛推介】騰訊近期橫行整固　資金逢低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(19日)急升約1.1%，曾高見328.8港元，創3個月新高。周二(20日)早段回調整固，現報315.4元，跌約1.6%。觀察騰訊近期表現，其股價在過去兩周橫行整固，持續在310至330元間上落。騰訊繼續進行回購，據其報表披露，騰訊周一於聯交所回購110萬股，涉資約3.53億元。

觀察個股輪證資金流向，近日資金短線兩邊部署，好倉及淡倉於周一皆獲資金轉向流入，分別約630萬及570萬元。資金逢股價回調至區間底部吸納，反彈至高位時做淡。

觀察港股通資金流向，周一北水繼續買入騰訊，錄得約1.2億元資金淨買入。

騰訊購25244，行使價358元，2023年3月6日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

騰訊購24706，行使價379.08元，2023年2月27日到期，實際槓桿10.6倍，價外、低面值。

騰訊牛64887，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛64380，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

騰訊沽29397，行使價277.8元，2023年3月27日到期，實際槓桿6.7倍，貼價。

騰訊沽24086，行使價263.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，高槓桿近熊。

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